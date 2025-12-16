Clotilde Armand, audiată la Judecătoria Sectorului 1 în dosarul cu ANI. Fosta primăriță penală poate ajunge la pușcărie

Clotilde Armand, audiată la Judecătoria Sectorului 1 în dosarul cu ANI (foto: Inquam Photos)
Clotilde Armand, audiată la Judecătoria Sectorului 1 în dosarul cu ANI (foto: Inquam Photos)

În plin scandal al justiției, când cei de la USR își doresc instituțiile de forță, fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, este audiată la judecătorie în dosarul de incompatibilitate.

Audierea a avut loc astăzi. Clotilde Armand a fost citată la Judecătoria Sectorului 1 și chestionată în legătură cu acuzațiile de conflict de interese.

Concret, este vorba despre partea penală a acestui dosar. Clotilde Armand a fost deja declarată ca fiind în conflict de interese în anul 2024, moment în care și-a pierdut mandatul de parlamentar.

De data aceasta, judecătorii încearcă să vadă dacă este și cazul unei condamnări penale. Legea prevede pentru astfel de situații pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

Toată această poveste a pornit de pe vremea când Armand era edil. Rezista a semnat, în calitate de primar, să fie numită în funcția de manager de proiect pe fonduri europene, ceea ce a dus la majorarea indemnizației lunare cu până la 30%, o chestiune considerată ilegală, după cum a acuzat Agenția Națională de Integritate.