Audierea a avut loc astăzi. Clotilde Armand a fost citată la Judecătoria Sectorului 1 și chestionată în legătură cu acuzațiile de conflict de interese.

Concret, este vorba despre partea penală a acestui dosar. Clotilde Armand a fost deja declarată ca fiind în conflict de interese în anul 2024, moment în care și-a pierdut mandatul de parlamentar.

De data aceasta, judecătorii încearcă să vadă dacă este și cazul unei condamnări penale. Legea prevede pentru astfel de situații pedeapsa cu închisoarea de la 1 la 5 ani.

Toată această poveste a pornit de pe vremea când Armand era edil. Rezista a semnat, în calitate de primar, să fie numită în funcția de manager de proiect pe fonduri europene, ceea ce a dus la majorarea indemnizației lunare cu până la 30%, o chestiune considerată ilegală, după cum a acuzat Agenția Națională de Integritate.