”Se poate face o asemănare între faptul că, ieri, PSD, împreună cu AUR, au votat moțiunea împotriva ministrei Buzoianu. Și astăzi, ca să le arate cei de la PNL și USR că ei sunt cei care decid, le-au arătat un pic pisica și l-au chemat pe ministrul Cuc la DNA.

Eu aș sfătui PSD-ul să stea și să fie tare pe poziții pentru că, să nu uite, PSD-ul este cel mai mare partid politic și împreună cu AUR ar putea prelua frâiele țării și ne-ar putea scăpa de acești incompetenți”, a declarat Flori Maior la Realitatea PLUS.