Flori Maior: ”PNL și USR au vrut să intimideze PSD după votul moțiunii”


Faptul că un fost ministru PSD a fost chemat la DNA la o zi după moțiunea împotriva lui Buzoianu nu este o simplă coincidență. Este mesajul transmis de Flori Maior, în direct la Realitatea Plus. Un motiv ar fi faptul că social-democrații au votat moțiunea simplă împotriva ministrului rezist. Totodată, Flori Maior face un apel către membrii PSD, cărora le transmite că au puterea să încheie odată pentru totdeauna calvarul trăit de români, dacă se aliază cu patrioții.

”Se poate face o asemănare între faptul că, ieri, PSD, împreună cu AUR, au votat moțiunea împotriva ministrei Buzoianu. Și astăzi, ca să le arate cei de la PNL și USR că ei sunt cei care decid, le-au arătat un pic pisica și l-au chemat pe ministrul Cuc la DNA. 

Eu aș sfătui PSD-ul să stea și să fie tare pe poziții pentru că, să nu uite, PSD-ul este cel mai mare partid politic și împreună cu AUR ar putea prelua frâiele țării și ne-ar putea scăpa de acești incompetenți”, a declarat Flori Maior la Realitatea PLUS. 