Ceai cu efect energizant

Cele mai energizante ceaiuri se obțin prin combinația câtorva plante medicinale. Acestea sunt la îndemâna oricui și pot constitui surse de energie în anumite situații.

De multe ori, oboseala își spune cuvântul și sunt zile când efectiv ne simțim sleiți de puteri, complet lipsiți de vlagă și de energie. Pentru acele zile când cafeaua nu este suficientă pentru a vă simți revigorat și energic, vă recomandăm câteva combinații de plante medicinale pentru a vă prepara cele mai energizante ceaiuri.

Se amestecă:

1 parte de ceai verde vrac (uscat);

1 parte frunze de busuioc (fie uscate, fie proaspete);

1 parte frunze de mentă (fie uscate, fie proaspete).

Ceaiul se prepară sub formă de infuzie. La 4-6 linguri amestec din aceste plante se adaugă un litru de apă fiartă peste plante și se lasă la infuzat un sfert de oră. Se consumă câte o cană de ceai ori de câte ori aveți nevoie pe durata unei zile, ideal este să evitați să beți seara dacă intenționați să dormiți, deoarece ceaiul verde conține și cafeină. Ca în toate cazurile, ceaiul poate fi consumat ca atare sau cu miere și lămâie.

Foarte important de știut este faptul că pentru prepararea anumitor ceaiuri este necesară planta în stare proaspătă, nu uscată. Iar cum unele plante nu se găsesc tot anul în stare proaspătă și verde le puteți congela, făcând astfel provizii. În general toate plantele medicinale le găsiți în magazinele specializate.

Altă recomandare de ceai energizant

Un alt ceai tonic, recomandat în special gravidelor, conține următoarele plante:

1 parte de vârfuri de ovăz verde;

1 parte de frunze de roiniță;

1 parte frunze de urzică;

1 parte frunze de zmeură.

Ceaiul se prepară tot sub formă de infuzie. Se pun într-un borcan de un litru între 4 şi 6 linguri amestec din aceste plante, peste care veți adăuga apă fiartă și veți lăsa la infuzat timp de jumătate de oră. Apoi strecurați și puteți consuma, fie neîndulcit, fie cu miere și lămâie, după gustul fiecăruia. Se pot bea între 2 şi 4 căni zilnic.

Pentru femeile însărcinate este recomandat pe toată perioada sarcinii, conform fitoterapeutului Rosemary Gladstar, autoarea unei cărți de fitoterapie.