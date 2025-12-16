Ce dietă a ținut tânăra?

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, femeia a decis să își schimbe radical alimentația, consumând aproape exclusiv piept de pui fiert și conopidă, în încercarea de a elimina carbohidrații și de a pierde kilogramele în plus. La început, dieta sa a inclus și cartofi, însă aceștia au fost eliminați ulterior, pe măsură ce regimul a devenit tot mai strict.

Inițial, tânăra a observat o scădere în greutate și a considerat că metoda funcționează. După câteva luni, însă, starea ei de sănătate a început să se deterioreze vizibil. A apărut o stare accentuată de slăbiciune, paloare și lipsă de energie, simptome pe care le-a ignorat. Situația s-a agravat atunci când au apărut dureri abdominale intense și crampe severe, moment în care a solicitat ajutor medical.

Ajunsă la spital, medicii au diagnosticat-o cu pancreatită severă, o afecțiune gravă care poate pune viața în pericol. Analizele de laborator au arătat valori ale amilazei serice de aproximativ zece ori peste limita normală, semn clar al unei suferințe pancreatice majore.

Specialiștii spun că o alimentație lipsită de varietate și de nutrienți esențiali poate afecta grav funcționarea organismului. Dietele extreme, bazate pe excluderea completă a unor grupe alimentare, pot duce la dezechilibre metabolice severe și complicații serioase de sănătate.

Recomandările medicilor pentru slăbire sănătoasă

Experții în nutriție subliniază că slăbirea sănătoasă este un proces de durată, care poate necesita luni sau chiar un an. Metoda recomandată este deficitul caloric controlat, obținut printr-o alimentație echilibrată și variată.

Hidratarea corectă, cu apă și ceaiuri neîndulcite, activitatea fizică regulată și respectarea meselor zilnice, inclusiv micul dejun, sunt elemente esențiale pentru un stil de viață sănătos. De asemenea, trucuri simple, precum folosirea unor farfurii mai mici, pot contribui la controlul porțiilor.

Cazul tinerei din China demonstrează că dorința de rezultate rapide poate avea consecințe grave și că sfatul unui specialist este esențial înainte de adoptarea oricărui regim alimentar drastic.