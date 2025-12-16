Ce destin ai și karmă în funcție de luna nașterii

"Karma este o notă de plată a acțiunilor tale, atât în viața asta cât și moștenite din vieți anterioare", susțin numerologii, prezenți în cadrul unei emisiuni, conform Almanah Online.

Conform surselor există karmă din trecut și karmă prezentă. Iată ce karmă ai în funcție de luna în care te-ai născut.

"Aceasta fiind doar o direcție, deoarece karma mai poate fi identificată și din numele pe care îl avem și din numărul de destin și din ziua și din an", a precizat numerologul Oana Timofte, conform sursei precizate.

Ianuarie

Cei născuți în luna ianuarie trebuie să știe că o parte din karmă are legătură cu frații. Pentru cei care nu au frați, este vorba despre energia fratelui, o persoană pe care o simți precum un frate. Karma ta este de a susține această persoană.

Rezolvând relația dintre voi, practic tu îți ușurezi destinul, iar în viața ta lucrurile încep să se așeze. Lecția celor născuți în ianuarie este de a avea o relație echilibrată cu frații sau cu cei pe care-i simt apropiați, precum un frate.

Cei care nu rezolvă această legătură karmică vor avea parte de blocaje în sectorul iubirii, având parte de parteneri care vin și pleacă, dar și în sectorul financiar, fiind trădați de prieteni. De asemenea, pot avea parte de accidente.

Februarie

Cei născuți în februarie au o karmă legată de persoanele în vârstă din familie, în special bunicii. De asemenea, trebuie să echilibreze și să armonizeze toate relațiile sociale pe care le are. Însă, în principal dacă nu vor echilibra și armoniza relația cu vârstnicii din familie vor avea de întâmplinat dificultăți în relațiile de toate tipurile.

Martie

Cei născuți în martie au rolul, în această viață, de a rezolva greșelile și traumele mamei. Ei trebuie să identifice aceste traume și să încerce să o ajute să treacă peste ele. În caz contrar, ei pot avea parte de blocaje financiare sau blocaje în a concepe copii. Pentru cei care nu mai au mamă, numerologii susțin că există remedii pentru a rezolva și echilibra karma apelând la anumite tehnici personalizate.

Aprilie

Cei născuți în luna aprilie au o karmă legată de relația cu tatăl. Ei sunt responsabili să armonizeze relația cu tatăl, în caz contrar acea persoană preia jumătate din păcatele și greșelile părintelui său.

De asemenea, dacă nu se rezolvă această karmă, relațiile cu cei de sex masculin vor avea de suferit. Dacă ești femeie vei atrage parteneri care vor avea exact aceeași energie pe care tu nu ai agreat-o la tatăl tău.

Mai

Cei născuți în luna mai au o karmă legată de femeile din familie, în special cu mama.

"Aici vorbim de relația cu mama la un mod de atașament prea puternic, la un mod de dependență prea mare față de mama."

Aceste persoane trebuie să le ajute pe femeile din viața lor, în legătură cu anumite dependențe și vicii și să renunțe la dependența de ele. Inclusiv cei născuți în luna mai pot fi puși în fața unor vicii cărora trebuie să le reziste și să știe să fie echilibrată.

Iunie

Aceste persoane, născute în iunie, trebuie să rezolve karma ce ține de unele secrete ale familiei. Ele trebuie să înțeleagă de unde provine moștenirea energetică. Aceasta poate fi identificată și constatând că anumite evenimente din viață se repetă la un anumit interval de timp. Ca blocaj pentru cei care nu-și rezolvă karma, poate să existe o căsătorie târzie.

Iulie

Cei din iulie trebuie să înțeleagă să fie flexibili la schimbare, să accepte orice schimbare este necesară în viața lor. Conform surselor, cei născuți în iulie sunt persoane mai tradiționaliste și care opun rezistență, cu toate că vor întâlni în viață multe persoane care îi vor ghida să facă schimbări, dar ei vor opune rezistență. Sfatul este să nu opună rezistență la schimbări, pentru că acest lucru îi ajută la vindecarea karmei.

August

Aceste persoane au rolul karmic de a rezolva relația dintre părinți. Ei vor fi puși în mijlocul acestei relații pentru a crea armonie și echilibru între părinți. Ei vor fi mereu prinși la mijloc, de aceea trebuie să fie obiectivi, deoarece aceasta este karma lor.

Septembrie

Cei născuți în septembrie trebuie să-și cunoască talentele și să le identifice. În momentul în care vor știi asta toate căile li se vor deschide.

Octombrie

Bagajul karmic al celor născuți în octombrie ține de bagajul material și de moștenirea familiei. Ei trebuie să știe să gestioneze parte materială. Să fie atenți la partea materială și să știe să gestioneze în mod echilibrat finanțele și să armonizeze bugetul pentru toată familia.

Trebuie să ofere sfaturi și să facă sacrificii pentru cei din jurul lor, iar asta le va aduce prosperitate. "

Trebuie să înțeleagă că odată ce îi ajută pe ceilalți, practic își măresc și ei fluxul financiar. De obicei, cei din octombrie sunt cam zgârciți", a conchis numerologul.

Noiembrie

Aceste persoane au datoria de a fi atenți la reputația și statutul familiei. Nu trebuie să-și denigreze familia, deoarece, în caz contrar, vor mări bagajul karmic. Aceste persoane trebuie să evite să-și vorbească familia de rău și să apere reputația acesteia.

Decembrie

Acești oameni trebuie să asculte de sfaturile părinților. Ei nu au capacitatea de a asculta ceea ce li se transmite, practic, chiar dacă ascultă, ei nu înmagazinează.