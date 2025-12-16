Cele mai bune metode de udare a orhideelor

Potrivit specialiștilor, orhideele cresc în mod natural pe copacii din pădurea tropicală, așa că le place să fie stropite cu apă și drenate natural. Totuși, cultivarea orhideelor acasă reflectă rareori acest tip de mediu. Acesta este motivul pentru care întreținerea lor necesită planificare și atenție, scrie Ca Tine.

Metoda chiuvetei de bucătărie

Una dintre cele mai populare metode de udare a orhideelor este metoda chiuvetei. Această metodă este cea mai benefică dacă orhideea ta se află într-un ghiveci cu amestec de scoarță. Umple chiuveta cu apă călduță până la marginea ghiveciului și lasă planta să stea în apă aproximativ 10 minute.

Reține că înmuierea ghiveciului mai mult de 15 minute poate duce la putrezirea rădăcinilor, avertizează specialiștii. Setează un cronometru pentru a evita această problemă. Când timpul a expirat, scoate planta și las-o să se scurgă înainte de a o pune înapoi în ghiveciul decorativ.

Metoda stropitoarei

Poți uda o orhidee cu o stropitoare sau cu o sticlă cu pulverizator. Pulverizatorul nu ar trebui să fie singura sursă de apă a florii, ci doar o modalitate de a menține planta ușor umedă între udări. Este un instrument util pe parcursul săptămânii pentru a menține nivelul de umiditate.

De asemenea, poți așeza sub ghiveci un vas puțin adânc cu pietricele și apă, care va asigura umiditatea necesară.

Dacă folosești o stropitoare, scoate orhideea din ghiveciul decorativ și ud-o sub un jet ușor de apă timp de 15 secunde. După ce s-a îmbibat, las-o să se scurgă în chiuvetă încă 15 secunde, apoi pune-o înapoi în ghiveci.

Reține că apa trebuie turnată cu grijă. Atunci când folosești o stropitoare sau un pulverizator, ai grijă ca apa să nu ajungă pe florile de orhidee.