Plantele medicinale precum lavanda, mușețelul, roinița sau coada-șoricelului eliberează în apă compuși aromatici și substanțe active care calmează mintea, relaxează musculatura și susțin refacerea organismului după perioade solicitante. În combinație cu apa caldă, efectul lor devine și mai intens: circulația se îmbunătățește, tensiunea se reduce, iar senzația de oboseală se transformă treptat în stare de bine.

Cele mai eficiente plante pentru baie relaxantă

1. Mușețel – calmant pentru corp și minte

Mușețelul (Matricaria chamomilla) are efecte antiinflamatoare și relaxante, reducând tensiunea musculară și stresul. Studiile arată că inhalarea vaporilor de mușețel poate scădea nivelul anxietății și promova somnul odihnitor.

Mod de preparare:

3–4 linguri de flori uscate la 2 litri apă clocotită

Se lasă 10 minute la infuzat

Se toarnă în apa de baie caldă

2. Levănțică – aromă și relaxare profundă

Levănțica (Lavandula angustifolia) este renumită pentru efectul său calmant asupra sistemului nervos. Baia cu levănțică ajută la reducerea tensiunii și induce o stare de relaxare profundă.

Mod de preparare:

2–3 linguri de flori uscate sau 5–6 picături de ulei esențial într-un vas cu apă fierbinte

Se adaugă în cadă cu apă la 37–38°C

3. Mentă și roiniță – revigorare și energie

Menta (Mentha piperita) și roinița (Melissa officinalis) stimulează circulația și induc senzația de prospețime, reducând oboseala și stresul mental.

Mod de preparare:

2 linguri de frunze uscate la 1 litru apă

Se lasă la infuzat 5–7 minute și se adaugă în apa de baie

4. Sunătoare – pentru relaxare emoțională

Sunătoarea (Hypericum perforatum) are proprietăți calmante și tonice, fiind folosită pentru reducerea anxietății și a stărilor de oboseală mentală.

Mod de preparare:

2 linguri de plante uscate la 1 litru apă fierbinte

Se strecoară și se adaugă în cada de baie

Sfaturi pentru o baie eficientă

Apa trebuie să fie caldă, nu fierbinte, pentru a nu supraîncălzi corpul.

Timpul ideal: 15–20 minute.

Poți combina 2–3 plante pentru un efect mai intens și aromă plăcută.

Înainte de baie, inspiră adânc și concentrează-te pe relaxare.

Beneficii principale

Relaxarea mușchilor obosiți

Reducerea tensiunii și anxietății

Stimularea circulației sanguine

Ameliorarea insomniei și a stresului cotidian

Revigorarea și energizarea organismului

sursa: Sfat Naturist