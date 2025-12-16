Tort de ciocolată, simplu și delicios

Tortul este un desert care, în general, e asociat cu aniversările, zilele festive sau ocaziile speciale. Totuși, multă lume îl îndrăgește și îl consumă, nu doar cu aceste ocazii, ci ori de câte ori are poftă de o prăjitură savuroasă, cum ar fi un tort de ciocolată.

Tortul simplu de ciocolată, după cum sugerează și denumirea lui, este un desert care se face ușor, fără prea multă îndemânare, foarte gustos și care poate constitui oricând o prăjitură cu care poți impresiona.

Vă recomandăm o rețetă delicioasă de tort de ciocolată.

Ingrediente:

Pentru blat:

4 ouă;

4 linguri de zahăr;

4 linguri de faină;

2 linguri de cacao;

2 linguri de unt topit sau de ulei.

Pentru cremă:

4 albușuri;

4 linguri de zahăr;

3-4 linguri smântână dulce;

2 tablete de ciocolata neagră.

Pentru sirop:

150 ml apă;

6 linguri de zahăr;

esență de rom, după gust.

Mod de preparare

Se face blat de pandispan care o să iasă închis la culoare, pentru că se pune cacao în el. Se separă albușurile de gălbenușuri și se bat spumă, împreună cu zahărul, cu ajutorul mixerului. Gălbenușurile se amestecă cu untul topit și se adaugă peste albușuri. Făina și cacaoa se încorporează și ele cu grijă, amestecând ușor, de jos în sus, pentru a menține textura spumoasă. Compoziția se toarnă într-un vas rotund cu diametrul de 21 cm și se bagă în cuptorul bine încins, pentru circa 30 de minute.

Pentru cremă, se topește ciocolata la bain-marie și se amestecă cu smântâna, până ce se omogenizează. Compoziția obținută se amestecă cu albușurile bătute spumă împreună cu zahărul. Trebuie amestecate ușor pentru a păstra textura spumoasă.

Blatul trebuie făcut cu o zi înainte sau măcar cu câteva ore, pentru a se putea tăia bine. Se taie în 3 felii, care se așează pe câte un platou, pentru a se putea însiropa ușor. Siropul se face prin fierberea apei amestecate cu zahărul, până ce dă o dată în clocot. Se oprește din fierbere și se adaugă esența de rom.

Se asamblează în straturi succesive de blat și cremă, se ornează si deasupra și se dă la rece pentru 2 ore, după care se poate servi.