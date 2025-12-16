Prefectul Maria Forna a confirmat, într-o conferință de presă, existența a două cazuri de lepră la Cluj, ambele la angajate de proveniență asiatică (maseuze care lucrau la un salon SPA), în vârstă de 21 și 25 de ani. Alte două cazuri suspecte, tot la angajate, au fost infirmate.

Maria Forna a ținut să asigure populația că situația este sub control și că „nu există motive de îngrijorare”. Prefectul a adăugat că opt contacți apropiați ai celor două maseuze au fost evaluați, iar niciunul dintre aceștia nu a fost confirmat cu lepră. Cu toate acestea, a lansat un apel către clienții salonului să se prezinte de urgență la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj dacă observă cea mai mică modificare a stării de sănătate.

Directorul DSP Cluj, Corina Criste, a susținut că lepra se transmite foarte greu, fiind nevoie de un contact prelungit cu o persoană bolnavă, și a subliniat că nu există un „risc major” pentru populație.

Această informație a fost confirmată și de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a declarat anterior că cei care au vizitat salonul nu trebuie să își facă griji sau controale suplimentare, întrucât DSP efectuează o anchetă epidemiologică extinsă. Ministrul a explicat că una dintre persoanele confirmate a contractat boala cel mai probabil de la mama sa, cu care a stat o lună în același apartament în Asia, reiterând că „de la o sesiune de masaj nu poate fi transmisă atât de ușor această boală”.