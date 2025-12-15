Riscul de infectare este redus

1. Lepra nu este atât de contagioasă! 95% dintre adulții care intră în contact cu o persoană infectată nu vor dezvolta boala (datorită imunității naturale) dar copiii sunt mai predispuși la lepra decât adulții.

2. Nu se transmite prin contact întâmplător cu persoana infectată (cum ar fi statul lânga cel infectat în autobuz sau la masă sau strângerea mâinii și îmbrațisarea). Nu se trasmite de la mamă la făt și nici pe cale sexuală.

3. Nu este necesară izolarea dacă este instituit tratamentul ! (Pacientul nu mai este contagios la doar câteva zile de la începerea tratamentului cu antibiotice și poate duce o viață normală (nu e necesară izolarea și își poate desfășura activitatea uzuală).

Modalitățile de transmitere în cazul contactului apropiat și prelungit (luni) includ cale aeriană (tuse, strănut) sau contactul cu leziunile (direct, prelungit). Toți contacții apropiați ai unui bolnav de lepră, dar mai ales membrii familiei, vor fi examinați periodic, pentru a depista posibilitatea de infectare.

Când mergem la medic

Trebuie luat în considerare (și) diagnosticul de lepră atunci când:

• Apare o leziune cutanată roșie sau depigmentată cu hipoestezie sau anestezie sau orice alt simptom neurologic sau oftalmologic la

• un pacient cu istoric de călătorie/ imigrant din zone cu incidență crescută (Asia, Africa)

Simptomele apar uzual după 3-5 ani (chiar 20 de ani) după expunere! Incubația lungă face extrem de dificilă identificarea a sursei (momentului și locului unde a avut loc infectarea), scrie Click Sanatate.