Un turist bulgar căzut într-o prăpastie în Bucegi, recuperat cu elicopterul de salvamontiști

Un cetățean bulgar a fost recuperat luni cu elicopterul după ce a căzut într-o prăpastie pe Valea Caraimanului, în Munții Bucegi. Alte patru persoane din grupul său au fost coborâte de pe munte de salvatorii montani.

Salvamontiștii prahoveni au intervenit în urma unui apel la 112, primit în jurul orei 12:45, prin care se anunța că turistul a alunecat pe o porțiune de zăpadă și a căzut în prăpastie.

„Am alertat elicopterul de la Punctul de Operare Aerian Braşov, care a sosit rapid, preluând un salvator montan şi inserându-l prin troliere la locul incidentului. Victima a fost evaluată medical şi recuperată cu elicopterul. Aceasta a suferit multiple traumatisme (cranian, abdominal, membru inferior) şi escoriaţii produse prin căderea de 30-40 m, dar a avut noroc că s-a oprit la timp, înaintea unei săritori de aproximativ 150 de metri”, au transmis oficialii Salvamont Prahova.

Ceilalți patru turiști din grup au fost conduși pe Platoul Bucegi și coborâți de pe munte cu două autoutilitare Salvamont Prahova.

Salvatorii au constatat că toți membrii grupului erau echipați necorespunzător pentru o ascensiune care implica porțiuni dificile. Traseul pe care se aflau cei cinci se numără printre traseele montane de abrupt închise în această perioadă din cauza condițiilor meteo nefavorabile, aspect anunțat public în zilele precedente.