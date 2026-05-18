Marius Pieleanu, analiza momentului: „Nu cred că PNL este pe locul 2, iar PSD pe 3” - VIDEO

Marius Pieleanu a explicat în exclusivitate pentru Realitatea PLUS că nu există posibilitatea ca PNL să ocupe locul doi în sondaje și astfel să ia fața social-democraților.

„Sondajul, de fapt, este cel făcut de cei de la INSCOP, care dau o cădere spectaculoasă a partidului social-democrat și o poziționare foarte promițătoare și consistentă a celor de la Partidul Național Liberal. Eu personal nu cred că Partidul Național Liberal este pe locul 2 și că PSD-ul pe 3.

Pot să cred că cei de la AUR, că și așa le dau cifrele astea, le avem și noi la Avangard cu AUR foarte sus.

E greu să cred că votanții PSD-ului care în proporție de peste 92% au declarat că e bine că s-a făcut moțiune împotriva lui Bolojan și a trecut, o parte din ei care au plecat din PSD să meargă la PNL și să-l susțină pe Bolojan, adică nu face sens sociologic și e și un fel de fractură rațională în privința asta.”, a declarat Marius Pieleanu la Realitatea PLUS.