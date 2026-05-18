Donald Tusk transmite un mesaj dur către Washington: „Niciodată în genunchi”

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a avut luni un discurs despre relația dintre Varșovia și Washington, insistând că alianța cu Statele Unite trebuie să funcționeze pe baza respectului reciproc și a predictibilității. Declarațiile vin într-un moment tensionat, după ce SUA au suspendat transferul a 4.000 de militari americani către baze din Polonia.

Șeful guvernului polonez a transmis că țara sa rămâne unul dintre cei mai loiali aliați ai americanilor, însă a subliniat că parteneriatul nu poate funcționa decât în condiții de egalitate și transparență.

Donald Tusk: „Niciodată în genunchi și întotdeauna cu fruntea sus”

Mesajul premierului polonez a fost transmis în cadrul unei conferințe de presă organizate după semnarea unui contract pentru un centru de mentenanță destinat tancurilor Abrams, la Deblin, în estul Poloniei.

Donald Tusk a declarat că nu există „nicio alternativă la cooperarea cu SUA”, insistând că Washingtonul nu va găsi „nicăieri altundeva un aliat mai loial” decât Polonia.

În același timp, liderul de la Varșovia a ținut să transmită că relația dintre cele două state trebuie construită pe respect reciproc.

Polonia „va aştepta întotdeauna să primească de la partenerii săi acelaşi lucru pe care îl oferă ea”, a spus Tusk, adăugând că acest lucru trebuie făcut „niciodată în genunchi şi întotdeauna cu fruntea sus”.

Premierul a subliniat că securitatea transatlantică depinde de „încrederea reciprocă, care trebuie să prevaleze chiar şi în faţa turbulenţelor” și a schimbărilor de strategie.

Suspendarea transferului trupelor americane a provocat neliniște la Varșovia

Declarațiile lui Donald Tusk vin după ce autoritățile poloneze au confirmat că Washingtonul a suspendat transferul a 4.000 de soldați americani către baze din Polonia.

Deși partea poloneză a descris decizia drept una cu caracter logistic, subiectul a provocat imediat reacții la nivelul conducerii de la Varșovia.

Guvernul polonez încearcă acum să obțină explicații clare privind reorganizarea militară americană și impactul pe care aceasta îl poate avea asupra securității regionale.

Ministrul Apărării: Polonia nu trebuie afectată de reorganizarea militară americană

La aceeași conferință de presă a participat și ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, care a avertizat că orice schimbare a prezenței militare americane în Europa nu ar trebui să afecteze Polonia.

Oficialul polonez a descris țara sa drept „cel mai important aliat al SUA în Europa”.

Kosiniak-Kamysz a atras atenția și asupra contribuțiilor financiare pe care Polonia le face pentru găzduirea militarilor americani.

Potrivit acestuia, statul polonez investește „aproximativ 15.000 de dolari pe an pentru fiecare soldat american” aflat pe teritoriul țării.

În plus, ministrul a precizat că achizițiile de armament făcute de Polonia din Statele Unite depășesc 50 de miliarde de dolari.

În acest context, oficialul polonez a spus că este nevoie de un „dialog sincer” și „fără surprize” între cei doi aliați.

Oficialii polonezi critică lipsa de transparență a Pentagonului

Nemulțumiri au apărut și din partea adjunctului ministrului Apărării, Paweł Zalewski.

În declarații acordate anterior postului Tok FM, acesta a descris suspendarea rotației celor 4.000 de soldați drept un „regres”.

Zalewski a afirmat că guvernul polonez va analiza situația în această săptămână și s-a declarat surprins de modul în care Pentagonul a gestionat problema.

Oficialul a criticat felul „brusc şi precipitat” în care partea americană a acționat și a regretat „lipsa de transparenţă care era anterior ceva obişnuit” între cele două state.

Urmează întâlniri de urgență între oficialii polonezi și cei americani

Pentru clarificarea situației, Varșovia și Washingtonul pregătesc mai multe discuții la nivel înalt în zilele următoare.

Șeful Statului Major al Poloniei, Wieslaw Kukula, urmează să se întâlnească marți, la Varșovia, cu generalul american Alexus Grynkewich.

De asemenea, ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, va avea miercuri o reuniune cu generalul Dan Caine.

În paralel, Paweł Zalewski va merge personal la Washington în această săptămână pentru a „obţine răspunsuri directe” din partea autorităților americane.