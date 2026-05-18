Ministerul Sănătății a descoperit nereguli grave la spitalul unde a fost depistat cazul de hantavirus: opt pacienți, băgați în carantină

Ministerul Sănătății a anunțat că au fost dispuse mai multe măsuri la Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Ștei, după confirmarea unui caz de infecție cu hantavirus. Controlul a fost făcut de Inspecția Sanitară de Stat, iar autoritățile spun că scopul intervenției este prevenirea răspândirii infecției și remedierea problemelor descoperite în unitatea medicală.

Inspectorii sanitari au decis relocarea celor opt pacienți considerați contacți ai cazului confirmat într-o zonă izolată, organizată în saloane separate, cu circuite distincte față de restul spitalului. Potrivit Ministerului Sănătății, pacienții vor rămâne sub supraveghere și în carantină timp de 21 de zile.

În urma controlului, inspectorii au găsit mai multe nereguli privind respectarea normelor igienico-sanitare și a procedurilor interne. Pentru problemele constatate în activitatea de deratizare, spitalul a primit o amendă de 2.000 de lei. Ministerul precizează că în documentele de intervenție lipseau informații importante, precum lotul produsului utilizat și avizul biocidului, ceea ce nu permite verificarea eficienței măsurilor împotriva rozătoarelor.

Inspectorii sanitari verifică și firma care s-a ocupat de deratizare.

Amenzi și pentru blocul alimentar al spitalului

Controlul a vizat și blocul alimentar al unității medicale, unde au fost descoperite suprafețe neigienizate și condiții necorespunzătoare de depozitare. Pentru aceste nereguli, inspectorii au aplicat o amendă de 3.000 de lei. Ministerul Sănătății a mai anunțat că spitalul avea internați 319 pacienți, deși capacitatea aprobată este de 314 paturi funcționale.

Potrivit autorităților, această situație afectează respectarea circuitelor sanitare și condițiile de siguranță din unitatea medicală. În urma controlului, conducerea spitalului a fost obligată să implementeze un plan de conformare cu măsuri urgente pentru remedierea problemelor descoperite.

Acesta include refacerea procedurilor de deratizare și îmbunătățirea condițiilor de igienă din blocul alimentar, toate urmând să fie monitorizate strict de Inspecția Sanitară de Stat.

Tânăr de 25 de ani din Arad, suspect de hantavirus după externarea din spital

Cazul a intrat în atenția autorităților după ce un tânăr de 25 de ani din Sântana, județul Arad, a fost testat pozitiv la hantavirus la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad. Potrivit autorităților locale, acesta fusese externat pe 6 mai de la Spitalul de Psihiatrie Ștei și locuia singur, în condiții precare.

Primarul orașului Sântana, Daniel Tomuța, a declarat că tânărul provenea dintr-o familie cu dificultăți materiale și că ar fi putut intra în contact cu excremente de rozătoare. Reprezentanții spitalului din Arad au transmis că starea pacientului este stabilă, însă acesta rămâne internat sub supraveghere până la confirmarea diagnosticului final. INSP a precizat că este vorba despre un caz suspect de hantaviroză aflat în investigație epidemiologică, iar probele biologice au fost trimise la Institutul Cantacuzino pentru analize suplimentare.