Formațiunea uterină care poate modifica menstruația

Menstruațiile abundente, presiunea pelvină sau nevoia frecventă de a urina sunt simptome pe care multe femei le pun pe seama stresului sau a dezechilibrelor hormonale. Uneori, însă, cauza este o modificare structurală foarte frecventă.

Fibromul uterin este o formațiune benignă care se dezvoltă din țesutul muscular al uterului. Poate fi unic sau multiplu, mic sau voluminos, iar simptomele depind mult de localizare și dimensiune. Unele fibroame nu produc nicio manifestare și sunt descoperite întâmplător, în timp ce altele pot provoca menstruații abundente, dureri, presiune pelvină, constipație, urinări frecvente sau dificultăți legate de fertilitate.

Tratamentul nu este obligatoriu în toate cazurile. Dacă formațiunea este mică și nu produce simptome, poate fi suficientă monitorizarea. Când simptomele afectează calitatea vieții, există opțiuni medicamentoase, proceduri minim invazive sau intervenții chirurgicale, alese în funcție de vârsta pacientei, dorința de sarcină, severitatea simptomelor și caracteristicile fibromului.

Ai grijă de tine!

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro .