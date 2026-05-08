Cât de des ar trebui să îți exfoliezi pielea pentru un ten luminos și mai fin. Secretul vedetelor a ieșit la iveală

Sursă: Realitatea.Net

Exfolierea a devenit una dintre cele mai populare etape din rutina de îngrijire a pielii, promițând un ten mai luminos și o textură mai fină. Totuși, mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine. Folosită prea des sau prea agresiv, exfolierea poate afecta bariera naturală a pielii, provocând sensibilitate, uscăciune și iritații. De aceea, echilibrul și alegerea corectă a produselor sunt esențiale pentru rezultate sănătoase și de durată.

Pielea se regenerează continuu. La nivelul epidermei, celulele noi urcă treptat spre suprafață, iar cele vechi se desprind natural. Acest proces este constant, chiar dacă nu îl observăm.

Exfolierea accelerează această eliminare a celulelor moarte, prevenind acumularea lor la suprafață. În mod corect utilizată, ea poate îmbunătăți textura pielii, poate ajuta la deblocarea porilor, poate reduce aspectul tern și poate contribui la diminuarea liniilor fine sau a imperfecțiunilor.

Problema apare atunci când acest proces natural este forțat prea des.

Cât de des ar trebui exfoliată pielea

În general, recomandarea de bază pentru majoritatea persoanelor este de aproximativ două ori pe săptămână , atât pentru față, cât și pentru corp.

Totuși, frecvența optimă depinde de tipul de piele:

Pielea sensibilă sau uscată tolerează mai greu exfolierea și are nevoie de aproximativ una până la două aplicări pe săptămână , deoarece este predispusă la iritații și pierdere de hidratare.

Pielea normală sau mixtă poate suporta, în general, două până la trei exfolieri pe săptămână , deși poate deveni sensibilă dacă este suprasolicitată.

Pielea grasă sau acneică are o toleranță mai mare și poate suporta uneori trei până la patru exfolieri pe săptămână , sau chiar utilizare zilnică, dar doar în cazul unor produse foarte blânde.

Această variație arată un lucru important: nu există o regulă universală.

Bariera cutanată: ce se întâmplă când exagerezi

Stratul exterior al pielii nu este doar o acumulare de celule moarte, ci o barieră activă care protejează organismul și menține hidratarea.

Exfolierea excesivă poate deteriora această barieră, crescând pierderea de apă și făcând pielea mai vulnerabilă la iritanți. În timp, acest lucru poate duce la sensibilitate crescută, roșeață, uscăciune și chiar apariția unor probleme inflamatorii.

De aceea, dermatologia modernă pune tot mai mult accent pe protejarea barierei cutanate, nu doar pe „curățarea” ei.

Exfoliere chimică vs. exfoliere mecanică

Există două mari tipuri de exfoliere, cu efecte diferite asupra pielii.

Exfolierea chimică folosește acizi precum AHA și BHA pentru a dizolva legăturile dintre celulele moarte. Printre cei mai utilizați se află acidul glicolic, acidul lactic, acidul mandelic și acidul salicilic. Fiecare are proprietăți diferite: glicolic pentru textură și colagen, lactic pentru hidratare și piele sensibilă, mandelic pentru calmarea inflamației, iar salicilic pentru controlul sebumului și acnee.

Aceste produse pot varia ca intensitate. Formulele cu concentrații mai mici pot fi utilizate mai des, în timp ce cele mai puternice trebuie aplicate mai rar, pentru a evita iritarea pielii.

Exfolierea mecanică, în schimb, implică scruburi sau instrumente abrazive care acționează prin frecare. Aceasta este mai probabil să provoace micro-leziuni, mai ales dacă este folosită frecvent sau pe piele sensibilă. În plus, poate agrava petele pigmentare și inflamația, motiv pentru care este adesea mai puțin recomandată pentru față.

Semne că exfoliezi prea des

Pielea nu reacționează întotdeauna prin erupții evidente. Uneori semnele sunt subtile și progresive.

Senzația de usturime la aplicarea produselor obișnuite, roșeața difuză, textura mai fină dar „fragilă”, uscăciunea persistentă sau apariția unor mici imperfecțiuni diferite de acneea obișnuită pot indica o barieră cutanată afectată.

În aceste cazuri, problema nu este lipsa exfolierii, ci excesul ei.

De ce apare dezechilibrul

Ideea că o piele mai curată înseamnă o piele mai sănătoasă duce frecvent la suprasolicitare. Exfolierea prea frecventă nu accelerează regenerarea, ci o perturbă.

Studiile dermatologice arată că afectarea barierei cutanate crește pierderea de apă transepidermală și favorizează inflamația. Pe termen lung, acest lucru poate duce la sensibilitate crescută și chiar la agravarea acneei sau a petelor pigmentare.

Cum găsești echilibrul potrivit

Cel mai important criteriu nu este un număr fix de aplicări, ci reacția pielii tale.

Dacă pielea rămâne calmă, hidratată și stabilă, rutina este potrivită. Dacă apar iritații sau disconfort, frecvența este probabil prea mare.

Uneori, ajustarea nu înseamnă schimbarea produsului, ci reducerea utilizării lui.

Exfolierea este o unealtă utilă, dar nu o necesitate zilnică. Pielea are deja un mecanism propriu de regenerare, iar rolul îngrijirii este să îl susțină, nu să îl forțeze.

Frecvența optimă depinde de tipul de piele, de intensitatea produsului și de sensibilitatea individuală. În cele mai multe cazuri, două până la trei exfolieri pe săptămână sunt suficiente, iar mai mult nu înseamnă mai bine.

Echilibrul rămâne cheia: o piele sănătoasă nu este cea exfoliată cel mai des, ci cea care își păstrează bariera intactă și funcțională, potrivit sursei.