Vești proaste pentru fanii Bonnie Tyler. Artista se află în comă indusă după o operație de urgență

Sursă: The Sun

Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii anilor ’80, traversează un moment critic după ce a fost transportată de urgență la spital în Portugalia și operată de urgență.

Artista în vârstă de 74 de ani a suferit o intervenție chirurgicală după ce medicii au descoperit o perforație intestinală.

Potrivit informațiilor apărute în presa portugheză, starea sa s-a agravat în ultimele ore, iar medicii au decis să o plaseze în comă indusă pentru a-i sprijini recuperarea.

Anunțul făcut de reprezentanții artistei

Un purtător de cuvânt al cântăreței a oferit joi seară un scurt comunicat despre starea acesteia.

„Bonnie a fost plasată în comă indusă de către medici pentru a ajuta procesul de recuperare”, a transmis reprezentantul artistei.

Acesta a mai precizat că familia și apropiații cer discreție în această perioadă dificilă.

„Știm că toată lumea îi dorește binele și vă rugăm să respectați intimitatea în aceste momente dificile. Vom reveni cu noi informații atunci când va fi posibil”, a mai transmis echipa artistei, citată de TheSun .

Transferată la terapie intensivă

Publicația portugheză Correio da Manha a relatat că artista a fost mutată dintr-o secție de îngrijire intermediară într-un salon de terapie intensivă din cadrul Spitalului Faro.

Bonnie Tyler ar fi ajuns la spital încă din 30 aprilie.

Până miercuri, starea ei clinică fusese descrisă drept stabilă, însă în ultimele ore situația medicală s-ar fi complicat.

Legendă a muzicii anilor ’80

Bonnie Tyler este cunoscută la nivel mondial pentru hitul Total Eclipse Of The Heart, care a devenit unul dintre cele mai mari succese internaționale ale anilor ’80 după lansarea din 1983.

Artista a mai avut alte piese extrem de populare, printre care It's a Heartache și Holding Out for a Hero.

În 2013, Bonnie Tyler a reprezentat Regatul Unit la Eurovision Song Contest 2013 cu piesa Believe in Me, clasându-se pe locul 19.

Își împărțea viața între Portugalia și Marea Britanie

Artista, al cărei nume real este Gaynor Sullivan, s-a născut în iunie 1951 în sudul Țării Galilor, în localitatea Mumbles.

Cariera sa muzicală a început în 1976, odată cu lansarea piesei Lost in France.

Popularitatea ei a explodat în anii ’80 și ’90, când a devenit una dintre cele mai recognoscibile voci ale muzicii rock și pop.

Bonnie Tyler este căsătorită din 1973 cu dezvoltatorul imobiliar Robert Sullivan și își împărțea timpul între sudul Portugaliei și Marea Britanie.

Spunea că nu vrea să se retragă niciodată

La începutul acestui an, artista vorbea despre stilul său de viață și despre faptul că nu intenționează să renunțe la muzică.

„Sunt destul de în formă pentru vârsta mea, slavă Domnului. Și nu mă voi retrage niciodată”, declara Bonnie Tyler.

Ea îl dădea drept exemplu pe Tom Jones.

„Vocea lui este la fel de puternică precum a fost întotdeauna — iar el este cu zece ani mai mare decât mine”, spunea artista.

Turneu european programat în această lună

Bonnie Tyler avea programat un nou turneu european care urma să înceapă pe 22 mai.

În calendarul artistei figurau concerte în Germania, Turcia, Republica Cehă, Ungaria, Suedia și alte state.

De-a lungul timpului, Bonnie Tyler a susținut concerte și în România.