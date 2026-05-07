Alimentele și băuturile care îți scurtează speranța de viață. Semnalul de alarmă tras de un medic cardiolog

Sursă: Realitatea.Net

În ultimii ani, tot mai mulți medici și cercetători au atras atenția cu privire la impactul alimentației asupra duratei de viață. Potrivit lor, nu doar cantitatea, ci mai ales calitatea alimentelor consumate zilnic poate influența în mod decisiv starea generală de sănătate. În acest context, medici cu experiență în chirurgie și prevenție cardiovasculară, precum Dr. Jeremy London, subliniază importanța identificării și limitării anumitor categorii de alimente considerate nocive pentru organism pe termen lung.

Potrivit Dr. Jeremy London, există patru tipuri de alimente și băuturi care, consumate frecvent, pot reduce speranța de viață:

alcoolul

carnea procesată

băuturile îndulcite (sucuri carbogazoase)

excesul de grăsimi saturate

Deși nu sunt neapărat interzise complet, problema apare atunci când devin o parte constantă a dietei.

Băuturile zaharoase se traduc în calorii invizibile

Un punct asupra căruia medicii insistă tot mai des este consumul de sucuri. Acestea nu doar că aduc un aport caloric ridicat, dar nu oferă senzația de sațietate.

Dr. Jeremy London explică direct: „Sunt calorii goale care nu te fac niciodată să te simți sătul. Pur și simplu nu le bea. Punct. Gata”.

Dr. William Li atrage atenția că dovezile clinice leagă consumul ridicat de sucuri de multiple probleme: „Majoritatea dovezilor clinice arată că un consum ridicat de băuturi carbogazoase este asociat cu boli metabolice, boli cardiovasculare și risc de cancer”.

Carnea procesată și alcoolul

Organizații internaționale precum Organizația Mondială a Sănătății clasifică atât alcoolul, cât și carnea procesată drept substanțe cancerigene pentru oameni. Această clasificare înseamnă că există dovezi solide privind legătura lor cu apariția cancerului. Exemplele de carne procesată includ produse comune precum cârnații, șunca sau mezelurile afumate.

La rândul lor, specialiștii în oncologie avertizează că nu există un prag complet sigur pentru consumul de alcool. Chiar și cantitățile mici pot crește riscul în timp.

Grăsimile saturate

În ceea ce privește grăsimile saturate, lucrurile sunt mai nuanțate. Dr. Jeremy London se referă în special la alimente precum carnea grasă, untul sau produsele lactate bogate în grăsimi.

Totuși, nu toți experții sunt de acord în totalitate. Professor Sarah Berry subliniază că unele convingeri populare pot fi exagerate: „Cel mai mare mit care mă frustrează este că produsele lactate sunt bogate în grăsimi saturate și, prin urmare, cresc riscul de boli de inimă, ceea ce nu este adevărat”.

Alimentele ultra-procesate

Dincolo de fiecare categorie în parte, cercetările recente indică un factor comun: alimentele ultra-procesate. Acestea combină adesea zahăr, sare și grăsimi în exces.

Dr. William Li explică: „Din ce în ce mai multe cercetări arată că un consum de alimente ultra-procesate este asociat cu un risc mai mare și o povară mai mare de boli, inclusiv cancer”.

Dr. Jeremy London recunoaște că o dietă perfectă este greu de menținut: „Înțeleg că viața intervine și este dificil să urmezi un plan alimentar. Pentru mine, personal, dacă reușesc 80% din timp, este o victorie”, potrivit sursei.