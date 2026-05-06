Continentul care se rupe. Un nou ocean va apărea pe harta lumii. Procesul este deja în desfășurare

Africa de Est trece printr-un proces geologic major, desprinzându-se treptat de restul continentului, iar cercetările recente arată că acest fenomen este mai avansat decât se credea până acum.

Potrivit unui studiu citat de Science Alert, în câteva milioane de ani, această ruptură ar putea duce la formarea unui nou ocean.

Geologul Christian Rowan, de la Universitatea Columbia, explică faptul că în zona analizată scoarța terestră este mult mai subțire decât estimările anterioare. Studiul s-a concentrat pe Riftul Turkana, o regiune extinsă din Kenya și Etiopia.

Măsurătorile arată că, în centrul riftului, scoarța are aproximativ 13 kilometri grosime, în timp ce la margini depășește 35 de kilometri. Această subțiere este esențială: odată ce grosimea scade sub aproximativ 15 kilometri, începe o etapă critică numită „gâtuire”, în care separarea continentului devine aproape inevitabilă.

Un proces lent, dar inevitabil

Deși pentru oameni acest interval pare imens, pentru geologi câteva milioane de ani reprezintă o perioadă relativ scurtă. Procesul nu va fi vizibil la scară umană, dar este deja în desfășurare.

În etapa următoare, numită „oceanizare”, scoarța se va subția atât de mult încât magma va ieși la suprafață, va forma un nou bazin oceanic, iar în timp apa din Oceanul Indian va pătrunde în zonă, creând un ocean nou.

Un fenomen similar poate fi observat deja în Depresiunea Afar, situată în nord-estul Africii, în apropiere de Marea Roșie, unde procesul de formare a unui ocean este în plină desfășurare.

Africa se împarte în două plăci tectonice

Deși continentele par stabile, ele sunt într-o mișcare constantă. Sistemul Riftul Est-African evidențiază acest proces: Africa se separă treptat în două plăci tectonice – placa nubiană, în vest, și placa somaleză, în est, care include și Madagascar.

Impact asupra studiului evoluției umane

Descoperirea are implicații și pentru cercetarea evoluției umane. Zona Riftului Turkana este renumită pentru numeroasele fosile de hominizi descoperite aici. Totuși, noile date sugerează că această regiune nu a fost neapărat mai importantă pentru evoluția omului decât altele, ci a oferit condiții ideale pentru conservarea fosilelor.

Se estimează că această fază activă a riftului a început acum aproximativ 4 milioane de ani, perioadă care coincide cu apariția unor dintre cele mai vechi dovezi ale strămoșilor umani.

Studiul a fost publicat în revista Nature Communications și indică faptul că, deși Africa nu „se rupe” în sensul obișnuit, procesul geologic este deja în plină desfășurare. Într-un viitor îndepărtat, acest fenomen ar putea schimba radical harta lumii.