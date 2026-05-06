Accident rutier grav în Bistrița Năsăud: o mașină s-a răsturnat pe plafon. Victimele sunt o bunică și nepotul de 2 ani

Un accident rutier s-a produs miercuri dimineață în localitatea Mureșenii Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, unde un autoturism în care se aflau trei persoane s-a răsturnat pe plafon. Printre victime se află și un copil de aproximativ 2 ani.

Intervenție rapidă a echipajelor de urgență

Potrivit ISU Bistrița-Năsăud, la locul accidentului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție, inclusiv pompieri, echipaje SMURD și o unitate de terapie intensivă mobilă. De asemenea, a fost solicitat și un elicopter SMURD pentru a asigura intervenția rapidă în caz de necesitate.

Salvatorii au găsit la fața locului trei persoane - doi adulți și un minor -care reușiseră să iasă din autoturism și erau conștiente și cooperante.

Copilul și bunica, duși la spital

În urma evaluării medicale , copilul de aproximativ 2 ani și bunica acestuia au fost transportați la UPU SMURD Bistrița pentru investigații suplimentare.

Medicii au precizat că minorul este stabil, în timp ce femeia prezintă un traumatism cranian minor, dar este conștientă și stabilă din punct de vedere hemodinamic.

A treia persoană a refuzat transportul

Cea de-a treia persoană implicată în accident a fost evaluată la fața locului, însă a refuzat transportul la spital.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul din Mureşenii Bârgăului.