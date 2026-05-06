VIDEO controversat pe iahtul de lux: căpitanul anunță moartea unui pasager și respinge temerile legate de Hantavirus

Un moment tensionat, surprins pe o navă de croazieră aflată în largul coastelor din Capul Verde, a devenit viral în mediul online. Căpitanul vasului MV Hondius a fost filmat în timp ce anunța decesul unui pasager, într-un context marcat de temeri legate de un posibil focar de Hantavirus la bord.

Deces anunțat oficial, dar fără legătură cu virusul

În imaginile distribuite public, căpitanul navei le transmite pasagerilor că o persoană a murit, precizând că, potrivit informațiilor medicale primite, decesul ar fi survenit din cauze naturale. Acesta a insistat că nu există dovezi care să indice o legătură directă cu infecția virală.

Mai mult, comandantul a declarat că medicul de la bord ar fi confirmat că situația este sub control și că nu există risc de transmitere între pasageri, încercând astfel să calmeze spiritele.

Suspiciuni privind un focar la bord

Cu toate acestea, informațiile apărute anterior indică faptul că mai multe cazuri de Hantavirus ar fi fost confirmate pe navă. Potrivit datelor preliminare, trei persoane și-ar fi pierdut viața, iar un alt pasager se află în stare critică.

Originea infecției rămâne neclară, iar autoritățile și echipele medicale analizează mai multe ipoteze privind modul în care virusul ar fi putut ajunge la bord.

Mărturii dramatice ale pasagerilor

Situația de pe navă este descrisă ca fiind extrem de tensionată de către cei aflați la bord. Un pasager a publicat un mesaj emoționant pe platforma TikTok, în care vorbește despre frica și incertitudinea care domină atmosfera.

Acesta spune că oamenii sunt speriați și își doresc doar să ajungă în siguranță acasă, subliniind că în spatele știrilor și imaginilor virale se află persoane reale, cu familii și vieți afectate de situația critică.

În prezent, cazul este monitorizat atent, iar autoritățile încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat pe nava MV Hondius. Rămâne de văzut dacă temerile legate de răspândirea virusului se confirmă sau dacă incidentul este unul izolat.