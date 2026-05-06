Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Accident grav pe „Drumul Morții”, E85. Trei persoane au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit violent

6 mai 2026, 10:44
Accident grav în județul Suceava. FOTO: Suceava Live

Accident grav în județul Suceava. FOTO: Suceava Live

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net

Un accident rutier grav a avut loc, miercuri, pe „Drumul Morții”, E85, în zona localității Dănila, județul Suceava. Trei persoane au fost rănite, după ce două mașini s-au ciocnit violent.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a două ambulanțe SAJ.

În urma impactului, ambele mașini au fost distruse, iar cele trei victime sunt monitorizate de către echipajele medicale și paramedicale.

Citește și:

Mai multe articole despre

drumul morții, suceava, accident

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe