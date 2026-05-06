Accident grav pe „Drumul Morții”, E85. Trei persoane au fost rănite după ce două mașini s-au ciocnit violent

Un accident rutier grav a avut loc, miercuri, pe „Drumul Morții”, E85, în zona localității Dănila, județul Suceava. Trei persoane au fost rănite, după ce două mașini s-au ciocnit violent.

La fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Suceava cu o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD B2, cu sprijinul a două ambulanțe SAJ.

În urma impactului, ambele mașini au fost distruse, iar cele trei victime sunt monitorizate de către echipajele medicale și paramedicale.