FMI avertizează: conflictul din Orientul Mijlociu poate împinge Europa spre recesiune

Evoluția conflictului din Orientul Mijlociu începe să aibă efecte directe asupra economiei europene, iar Fondul Monetar Internațional avertizează că situația s-ar putea agrava dacă tensiunile continuă. Potrivit instituției, un conflict prelungit riscă să afecteze serios aprovizionarea cu energie și să împingă mai multe economii europene spre recesiune.

În cel mai recent raport, FMI arată că perspectivele economice ale Europei s-au deteriorat vizibil pe fondul perturbărilor din sectorul energetic. Problemele generate de război sunt estimate să ducă la condiții financiare mai dure, într-un moment în care multe state încă încearcă să stabilizeze inflația și costurile ridicate ale energiei.

Europa rămâne vulnerabilă la șocurile externe

Deși economia europeană continuă să reziste, FMI atrage atenția că regiunea este tot mai expusă șocurilor externe. Una dintre cele mai mari temeri vizează efectele unei crize energetice provocate de conflictul din Iran și de eventuala închidere a Strâmtorii Ormuz, o zonă-cheie pentru transportul petrolului și gazelor la nivel mondial.

O astfel de situație ar putea duce la noi scumpiri ale energiei, probleme în aprovizionare și presiuni suplimentare asupra industriei și consumatorilor din Europa. În acest context, FMI consideră că Uniunea Europeană trebuie să accelereze mai multe reforme importante pentru a reduce vulnerabilitățile economice.

Printre măsurile recomandate se numără finalizarea pieței unice europene printr-o interconectare mai bună a rețelelor electrice, dar și o integrare financiară mai profundă între statele membre. Instituția mai atrage atenția și asupra nevoii de creștere a productivității, considerată esențială pentru ca economia europeană să poată face față unei perioade prelungite de instabilitate internațională.