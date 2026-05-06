Agresiune într-o spălătorie din Dej: un bărbat și-a atacat fosta parteneră și i-a furat banii
Tânără jefuită de iubit
Un incident grav a avut loc într-o spălătorie auto din municipiul Dej, unde un bărbat în vârstă de 34 de ani, originar din Bistrița-Năsăud, este acuzat că și-a agresat fosta iubită și i-a sustras o sumă de bani. Polițiștii au intervenit rapid și au dispus reținerea acestuia pentru 24 de ore, sub acuzația de tâlhărie.
Cum s-a produs incidentul?
Potrivit informațiilor transmise de autorități, cei doi foști parteneri s-au întâlnit întâmplător într-o spălătorie auto din oraș. Discuția dintre ei a degenerat rapid într-un conflict, iar bărbatul ar fi recurs la violență, lovind-o pe femeia de 36 de ani.
În urma agresiunii, victima nu a reușit să se apere, iar suspectul ar fi profitat de situație pentru a-i deschide autoturismul și a-i lua din portofel suma de aproximativ 1.100 de lei.
Oamenii legii au identificat în scurt timp persoana bănuită și au dispus reținerea acesteia. De asemenea, pe numele agresorului a fost emis un ordin de protecție provizoriu, valabil pentru cinci zile, pentru a preveni orice alt contact cu victima.
Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs incidentul.
