Robert Turcescu: ”Bolojan a confundat România cu Oradea sau Bihor. Intrarea în opoziție este o înfrângere pentru un partid” -VIDEO

Robert Turcescu susține că decizia PNL de a rămâne în opoziție, pe care Bolojan o prezintă ca pe o victorie, reprezintă o înfrângere. Mai mult, jurnalistul a precizat că în acest moment, România nu-și permite să aibă un guvern minoritar.

”Un mediocru pe nume Bolojan, care, nevorbind nicio limbă străină, neînțelegând nimic din ce se întâmplă pe pământul ăsta și fiind cumva ridicat prin operațiuni de PR la rangul de mare specialist în administrație publică locală, a crezut sau a confundat Oradea și Bihorul cu România întreagă și cu funcția de premier al României.

Întreaga Românie a răsuflat ușurată că a scăpat de acest personaj. Au anunțat ca o mare victorie, ce anume? Intrarea în opoziție. Băi fraților, pentru un partid, să te duci în opoziție nu este niciodată o victorie, este o înfrângere”, a declarat Robert Turcescu.

Jurnalistul a ținut să precizeze faptul că ”România nu își permite acum un guvern minoritar, nu în această formulă. Bolojan a fost înconjurat de liderii PNL, ăia grei.”

”Nu pot decât să sper că vom face încă un pas spre ceea ce pomeneam mai devreme și anume recuperarea suflului democratic în această țară și să ne îndreptăm cu grăbire spre alegeri anticipate, dar dacă e posibil să nu fie doar generale anticipate, ci și la președinție”, a conchis Robert Turcescu.