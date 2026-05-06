Interceptări-bombă din PNL! Lider liberal, către Ilie Bolojan: Ați dat funcții colegilor din USR și ne-a costat

Sursă: Realitatea PLUS

Apar noi interceptări-bombă din ședința PNL de după moțiunea de cenzură istorică. Prim-vicepreședintele partidului Nicoleta Pauliuc le cere liberalilor să rămână la guvernare. Mai mult, îl critică dur pe Bolojan pentru jocurile politice cu USR, REPER și SENS. În înregistrări, Nicoleta Pauliuc spune clar că PNL a cedat funcții pentru ca Ciprian Ciucu să ajungă la conducerea Primăriei Capitalei și asta i-a costat scump.

Nicoleta Pauliuc: Domnule președinte, e adevărat, le-ați dat funcții colegilor din USR, le-ați dat funcții colegilor din REPER, SENS, ONG-uri ca să fie posibilă câștigarea și alegerea domnului Ciucu în funcția de primar general. Dar, din păcate, aceste posturi au fost prea scumpe, pentru că colegi de-ai noștri nu s-au mai regăsit în poziții pe care Partidul Național Liberal le-ar fi trebuit ocupa. Ne-am asumat, în ultima perioadă, măsurile dure. Le-am ecplicat românilor și am pierdut puncte în sondaje. Acum, când exact ar trebui să dea roade aceste măsuri, propunem noi, în acest birou politic național, să plecăm de la guvernare. Cum adică? Să lăsăm pe altcineva să culeagă beneficiile electorale?



L-am sustinut în turul 2 pe presedintele Nicușor Dan.

Singurul om care a fost consecvent față de AUR în această perioadă a fost presedintele Nicușor Dan. Nu s-a întâlnit cu liderii lor prin cotloane, nu i-a albit, și-a păstrat poziția pe care și-a clădit campania prezidențială și a câștigat. Astăzi, partenerul nostru Nicușor Dan a fost transformat în cel mai mare dușman al PNL.