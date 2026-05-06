SURSE: Legea salarizării, amânată. Ce se întâmplă cu banii românilor

Consultările privind noua lege a salarizării unitare au fost amânate, deși ar fi trebuit să înceapă în cursul acestei săptămâni, conform mesajelor transmise anterior sindicatelor de către Ministerul Muncii. Surse Realitatea PLUS spun că dialogul cu sindicatele și partenerii sociali va fi reluat abia după obținerea unui acord politic în Parlament privind viitorul Guvern.

Deși calendarul consultărilor se decalează, autoritățile susțin că proiectul legislativ va fi finalizat la termen, urmând să fie adoptat prin procedură de urgență.

Reforma face parte din angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prevede atât reducerea unor sporuri, cât și ajustări salariale diferențiate.

Astfel, unele venituri vor crește, în timp ce altele vor fi menținute la nivelul actual.

Anterior, ministrul interimar al Muncii a explicat că întârzierea adoptării legii salarizării unitare nu este una întâmplătoare, ci ține de nevoia unor calcule riguroase privind impactul bugetar și spațiul fiscal disponibil.

”Nu vom ieşi în spaţiul public, cum s-au scurs proiecte, fără să avem siguranţa că ne permitem aceste lucruri”, a declarat Dragoș Pîslaru, după ședința de Guvern.

Oficialul a subliniat că autoritățile încearcă să evite situațiile din trecut, când au fost adoptate măsuri fără acoperire financiară clară.

Potrivit lui, reforma se bazează pe mai multe scenarii analizate, inclusiv pe studii realizate cu sprijinul Banca Mondială. În prezent, există un model de lucru care urmează să fie discutat cu sindicatele și cu reprezentanții diferitelor familii ocupaționale.

”Legea salarizării, lucrurile sunt foarte clare. (…) Prima parte este de a vedea cât ne permitem, avem în spate o analiză a Băncii Mondiale care propune nişte scenarii, există un scenariu de lucru, în acest moment, care va putea intra în consultări cu sindicatele, cu familiile ocupaţionale, după ce avem confirmarea de la Ministerul de Finanţe pe ce anvelopă financiară putem sta. Dar altfel, cu voinţă politică şi cu aşezarea în spatele acestei reforme, nu există vreo problemă să nu o putem adopta până în termenul de 31 august”, a mai spus ministrul interimar al Muncii.