Efectele crizei de la București: Roberta Metsola își anulează vizita în România, de Ziua Europei. Recepția de la Cotroceni, anulată - SURSE

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, nu va mai veni în România pe 9 mai, de Ziua Europei, după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Mai mult, recepția de la Cotroceni a fost și ea anulată, susțin surse citate de Realitatea PLUS.

Surse din cadrul Administrației Prezidențiale au dezvăluit pentru Realitatea PLUS că se știa de câteva zile faptul că Roberta Metsola nu va mai participa la recepția dedicată Zilei Europei, însă decizia de a anula întregul eveniment a fost comunicată miercuri.

De asemenea, președintele României nu va lua parte nici la evenimentele organizate în această săptămână la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Europei.

Portrivit surselor menționate anterior, șeful statului ar fi fost sfătuit de Diana Iancu, consilier Prezidențial - Departamentul Comunicare Publică, să nu participe la aceste activități și să anuleze recepția din cauza crizei politice declanșate de demiterea guvernului Bolojan.

Vizita Robertei Metsola era programată în cadrul proiectului „Săptămâna Europeană la Palatul Cotroceni”, desfășurat între 5 și 9 mai 2026 la inițiativa președintelui Nicușor Dan. Evenimentul urmărea să aducă în discuție prioritățile României în Uniunea Europeană și să marcheze Ziua Europei.