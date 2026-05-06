Incident în Strâmtoarea Ormuz! O navă a companiei CMA CGM a fost atacată: mai mulți marinari răniţi
Navă/ Profimedia
Compania CMA CGM a confirmat că portcontainerul San Antonio a fost atacat marţi seara în timpul traversării Strâmtorii Ormuz, incident în urma căruia mai mulţi marinari au fost răniţi.
Compania franceză CMA CGM a anunţat că una dintre navele sale, portcontainerul San Antonio, a fost ţinta unui atac marţi seara în timp ce traversa Strâmtoarea Ormuz, potrivit informaţiilor transmise de Reuters. Armatorul a confirmat incidentul şi pentru Le Monde, precizând că mai mulţi membri ai echipajului au fost răniţi, iar nava a suferit avarii.
„Membrii echipajului răniţi au fost evacuaţi şi beneficiază de îngrijirile medicale necesare”, a transmis compania, care a subliniat că monitorizează îndeaproape situaţia şi rămâne „pe deplin mobilizată alături de echipaj”.
Nu au fost oferite deocamdată detalii suplimentare privind natura atacului sau autorii acestuia. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai sensibile rute maritime din lume, fiind frecvent scena unor incidente de securitate.
