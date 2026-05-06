Donald Trump pregătește o vizită în Grecia: anunțul făcut de ambasadoarea SUA la Atena

Preşedintele SUA, Donald Trump, va vizita Grecia în perioada următoare, a declarat ambasadoarea americană la Atena, Kimberly Guilfoyle, care a precizat că data nu este încă stabilită. Ea a mai anunţat că şi secretarul apărării, Pete Hegseth, precum şi secretarul de stat, Marco Rubio, urmează să ajungă la Atena.

Preşedintele SUA, Donald Trump, va vizita Grecia în curând, a declarat marţi ambasadoarea SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle, o apropiată a familiei Trump, relatează POLITICO.

Întrebată dacă vizita lui Trump va avea loc în vară, ea a răspuns: „Ei bine, nu vă pot da data exactă, se întâmplă multe lucruri, dar el va veni în Grecia”.

Guilfoyle, fostă procuroare şi prezentatoare la Fox News, care a fost căsătorită cu guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, şi care ulterior a fost logodită cu fiul lui Trump, Donald Trump Jr., a făcut această declaraţie în timpul unei discuţii cu jurnaliştii postului public naţional de televiziune din Grecia (ERT), în timpul unei vizite la sediul acestuia.

Într-un interviu recent acordat Breitbart - autoproclamata „platformă a alt-right” - prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, a spus că Trump ar trebui să se aştepte la o primire foarte călduroasă în Grecia, în cazul în care ar veni în vizită. „O să se simtă bine”, a spus el. „Grecii se mândresc cu ospitalitatea lor”, a adăugat premierul.

După acest interviu, preşedintele Donald Trump a lăudat Grecia ca fiind un aliat „minunat” şi pe Mitsotakis ca fiind un „tip minunat”.

Guilfoyle a spus că îi va sugera lui Trump să ţină un discurs important în această ţară, în special înainte de cea de-a 250-a aniversare a independenţei americane. „Păi, desigur, tuturor ne-ar plăcea asta, nu-i aşa? Să-l rugăm pe (Trump) să ţină un discurs la Acropole. Sper că va veni, o să-l rog să vină. E atât de harnic, lucrează fără oprire”, a spus ea.

La Atena circulă zvonuri că Trump ar putea veni în vizită înaintea summitului NATO din Turcia, din 7-8 iulie, menţionează POLITICO.