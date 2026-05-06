Plantele și legumele pe care nu trebuie să le plantezi niciodată lângă căpșuni. Pot distruge întreaga recoltă

Mulți consideră că succesul culturilor de fructe și legume depinde în principal de udare, fertilizare și tratamente. Totuși, un factor adesea ignorat este spațiul dintre plante: dacă acestea sunt cultivate prea aproape unele de altele, întreaga recoltă poate avea de suferit.

Odată cu venirea sezonului cald, căpșunile devin tot mai căutate, iar mulți români care au grădină aleg să le cultive acasă. Deși nu sunt dificil de întreținut, există un aspect esențial care poate compromite complet producția: plantele din vecinătate.

Anumite specii pot concura cu căpșunile pentru nutrienți, le pot umbri sau pot transmite boli, afectând serios dezvoltarea și rodul. Iată câteva dintre cele mai problematice combinații:

Vinetele și roșiile

vinetele și roșiile fac parte din aceeași familie și pot favoriza apariția bolilor, ceea ce le face nepotrivite pentru a fi plantate lângă căpșuni.

Menta

mentă poate crea condiții propice pentru apariția unei boli fungice precum ofilirea cu verticillium, care duce la ofilirea frunzelor și distrugerea recoltei.

Porumbul

porumbul are nevoie de mult spațiu și consumă o cantitate mare de nutrienți, motiv pentru care nu este potrivit pentru grădini mici sau pentru a fi plantat lângă căpșuni.

Cartofii

cartofii sunt și ei vulnerabili la aceeași boală fungică, ceea ce crește riscul de contaminare dacă sunt cultivați în apropiere.

Varza

varzăa are nevoie de mulți nutrienți pentru a se dezvolta, ceea ce poate afecta negativ căpșunile dacă sunt plantate prea aproape.

În concluzie, alegerea corectă a plantelor vecine este esențială pentru o recoltă sănătoasă. O planificare atentă a grădinii poate face diferența dintre o producție bogată și una compromisă.

