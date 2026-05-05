Ce lucrări trebuie făcute în grădină în luna mai. Sfaturi utile de la specialiști

Luna mai este considerată una dintre cele mai dinamice perioade din an pentru lucrările din grădină. Odată cu creșterea temperaturilor și dispariția riscului de îngheț în majoritatea zonelor, plantele intră într-o etapă accelerată de dezvoltare. Este momentul potrivit pentru semănat, plantat, întreținerea culturilor și protejarea celor deja înființate.

Lucrări esențiale în grădina de legume

În mai începe, practic, sezonul principal de lucru în grădina de legume. Se plantează răsadurile de roșii, ardei, vinete și castraveți, fie în câmp, fie în solar, dacă acest pas nu a fost deja realizat. Este important ca solul să fie bine încălzit și îmbogățit cu substanțe nutritive înainte de plantare.

Tot acum se seamănă direct în grădină culturi precum fasolea, porumbul dulce, dovleceii, sfecla roșie, morcovii de vară și salata.

Întreținerea devine la fel de importantă: prășitul regulat ajută la eliminarea buruienilor și la afânarea solului, favorizând o mai bună oxigenare a rădăcinilor și o creștere sănătoasă a plantelor.

Udarea devine mai frecventă, mai ales în perioadele secetoase, fiind recomandat să se facă dimineața sau seara, pentru a reduce pierderile prin evaporare.

Îngrijirea pomilor fructiferi

În luna mai, pomii fructiferi se află în plin proces de formare a fructelor, o etapă sensibilă care necesită atenție sporită.

Se aplică tratamente fitosanitare pentru prevenirea bolilor și combaterea dăunătorilor, în special la specii precum mărul, părul, prunul și cireșul.

În anumite cazuri se realizează rărirea fructelor, pentru a asigura o dezvoltare uniformă și o calitate mai bună a recoltei.

Fertilizarea suplimentară, fie organică, fie minerală, contribuie la susținerea pomilor în această perioadă intensă de creștere.

De asemenea, este recomandată verificarea sistemelor de irigații, mai ales în livezile tinere.

Lucrări în grădina de flori

Grădina ornamentală intră în faza de maximă dezvoltare.

Se plantează flori de vară precum petunii, mușcate, craițe, begonii sau zinnia.

Florile uscate trebuie îndepărtate constant pentru a stimula o nouă înflorire și pentru a menține un aspect îngrijit.

Se administrează îngrășăminte specifice plantelor ornamentale, menite să susțină o înflorire bogată.

Totodată, plantele perene pot fi tunse ușor pentru a-și păstra forma și pentru a stimula ramificarea.

Întreținerea solului și combaterea buruienilor

Buruienile se dezvoltă rapid în această perioadă și pot afecta culturile dacă nu sunt controlate la timp.

Prășitul rămâne una dintre cele mai eficiente metode de întreținere.

Mulcirea solului cu paie, compost sau iarbă cosită ajută la menținerea umidității și reduce apariția buruienilor.

Este, de asemenea, un moment potrivit pentru îmbogățirea solului cu compost sau gunoi de grajd bine fermentat.

Lucrări în solar și seră

În spațiile protejate, luna mai este o perioadă de activitate intensă.

Aerisea zilnic este esențială pentru prevenirea bolilor fungice.

Plantele de tomate trebuie legate și copilite pentru a asigura o dezvoltare corectă.

De asemenea, este importantă monitorizarea atentă a dăunătorilor și intervenția rapidă atunci când apar probleme.

Îngrijirea gazonului

Gazonul are nevoie de atenție sporită în luna mai.

Se tunde regulat, fără a fi scurtat excesiv, pentru a menține o creștere sănătoasă.

Fertilizarea ajută la obținerea unei culori verzi intense și uniforme.

Udarea trebuie făcută constant, mai ales în zilele calde, pentru a preveni uscarea.

Realitatea.NET | Ce resturi de mâncare este interzis să le dai câinilor. Recomandarea medicilor veterinari