Ce resturi de mâncare este interzis să le dai câinilor. Recomandarea medicilor veterinari

Alimentația animalelor de companie joacă un rol esențial în menținerea sănătății lor, iar medicii veterinari atrag atenția că nu toate resturile de la masa oamenilor sunt potrivite pentru câini și pisici. Deși unele alimente pot fi oferite ocazional, altele pot provoca probleme serioase.

Ce alimente pot fi oferite, în cantități mici:

Fructe sigure (cu moderație):

Afinele, bananele, merele fără semințe și pepenele sunt opțiuni acceptate. Potrivit American Kennel Club, afinele sunt bogate în antioxidanți și pot aduce beneficii sănătății.

Legume simple:

Ardeiul gras, broccoli, varza, varza de Bruxelles și castravetele pot fi oferite, dar doar crude sau gătite simplu, fără sare sau condimente.

Proteine slabe:

Carnea de pui sau curcan fără piele, peștele gătit, carnea de porc sau creveții sunt permise în porții mici. Acestea trebuie să fie bine preparate și fără adaosuri.

Gustări ocazionale:

Popcorn simplu (fără sare și unt) sau brânzeturi slabe, precum mozzarella, pot fi oferite rar. De asemenea, untul de arahide este acceptat doar dacă nu conține xilitol.

Ce alimente trebuie evitate:

Fructe periculoase:

Strugurii și stafidele sunt strict interzise, deoarece pot provoca insuficiență renală și alte reacții grave.

Legume și ingrediente toxice:

Ceapa, usturoiul, ciupercile și sparanghelul pot afecta sistemul digestiv sau chiar organele interne.

Alimente grase sau condimentate:

Mâncarea gătită pentru oameni este, în general, prea bogată în grăsimi și sare. Acest lucru poate duce la afecțiuni precum pancreatita.

Xilitol (extrem de periculos):

Acest îndulcitor, prezent în produse „fără zahăr”, poate provoca hipoglicemie severă la câini, ducând la convulsii, insuficiență hepatică sau chiar deces.

Recomandarea principală a specialiștilor:

Resturile de mâncare trebuie să fie doar o excepție. Peste 90% din dieta zilnică a animalului ar trebui să provină din hrană comercială completă și echilibrată, adaptată vârstei și nevoilor sale.

Regulă de bază: oferă doar alimente simple, necondimentate și în cantități mici.

