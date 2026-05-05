Ninel Peia: „Guvernul Bolojan este deja istorie! Vor fi peste 265 de voturi împotriva sa”

Sursă: Realitatea.net

Chestorul Sentului, Ninel Peia, a declarat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că Guvernul Bolojan va fi demis cu un număr mai mare de voturi decât semnături. Parlamentarul susține că vor fi înregistrate peste 265 de voturi pentru ca moțiunea să treacă.

Scena politică de la Palatul Parlamentului fierbe în așteptarea deznodământului votului asupra moțiunii de cenzură , iar previziunile din tabăra opoziției sunt extrem de optimiste. Ninel Peia, chestorul Senatului și lider al grupului PACE România , a declarat cu fermitate că soarta actualului Executiv este deja pecetluită, estimând o mobilizare parlamentară masivă care va depăși cu mult pragul minim necesar.

O comparație istorică și critici la adresa premierului

Ninel Peia a taxat dur ultimele promisiuni făcute de premierul Ilie Bolojan, comparându-le cu momentele de final ale regimului comunist. Liderul PACE consideră că ofertele lansate în ultimul moment către categoriile profesionale nu mai au puterea de a salva o guvernare aflată în derivă.

„Guvernul e deja istorie, va cădea cu peste 265 de voturi. Bolojan a promis profesorilor salarii... îmi aduc aminte de faimosul «mai dă-le, Nicule, 100 de lei». Este prea târziu pentru astfel de manevre”, a afirmat Peia.

Alianța pentru votul la vedere și mobilizarea grupului PACE

În ceea ce privește strategia parlamentară, chestorul Senatului a dezvăluit existența unor contacte directe între forțele politice care susțin demiterea Guvernului. Acesta a confirmat că există o coordonare pentru asigurarea transparenței votului, astfel încât să nu existe dubii privind rezultatul final.

„M-a sunat un lider PSD să mă întrebe dacă suntem pregătiți și dacă cei 15 parlamentari PACE România vor vota cu bilele la vedere. Răspunsul este categoric: nu trebuie să ne ascundem dreptul nostru de a decide viitorul politic”, a explicat Ninel Peia.

Prin această poziționare, grupul PACE România se alătură celorlalte forțe de opoziție, consolidând o majoritate care, în viziunea lui Peia, va pune capăt actualului mandat guvernamental în cursul zilei de astăzi. Conform acestuia, transparența votului prin metoda „bilelor la vedere” este asumată ca un act de responsabilitate față de electorat.