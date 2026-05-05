Raport de informații SUA. Programul nuclear al Iranului, aproape neafectat de război

Sursă: Realitatea.net

Evaluările serviciilor de informații ale SUA arată că timpul de care Iranul ar avea nevoie pentru a construi o armă nucleară nu s-a schimbat din vara trecută, când analiștii estimau că un atac americano-israelian a împins acest termen până la un an, conform a trei surse familiare cu acest dosar

Programul nuclear iranian rezistă conflictului

În ciuda a două luni de confruntări armate declanșate de administrația condusă de Donald Trump, evaluările serviciilor de informații americane indică faptul că progresele nucleare ale Teheranului rămân într-un punct critic, fiind în mare parte neafectate de recentele operațiuni militare. Deși scopul declarat al intervenției a fost prevenirea dezvoltării unei arme atomice de către Republica Islamică, intervalul de timp necesar Iranului pentru a atinge acest obiectiv a rămas constant. Această stagnare a calendarului nuclear sugerează că simplele atacuri asupra infrastructurii militare convenționale nu sunt suficiente, fiind probabil necesară o acțiune directă de eliminare a stocului de uraniu puternic îmbogățit (HEU) pentru a obține un impact real, scrie Reuters .

Tensiunile diplomatice și criza energetică globală

Contextul actual este marcat de un armistițiu fragil, convenit pe 7 aprilie, menit să deschidă calea către negocieri de pace. Cu toate acestea, diviziunile dintre Washington și Teheran rămân profunde, iar efectele conflictului se resimt la nivel mondial. Blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz de către Iran a tăiat accesul la aproximativ 20% din rezervele globale de petrol, declanșând o criză energetică de proporții. În acest climat tensionat, Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a reafirmat poziția fermă a Statelor Unite, precizând că prioritatea zero rămâne interzicerea accesului Iranului la arma nucleară, obiectiv urmărit acum prin canale diplomatice, dar sub presiunea constantă a precedentelor militare.

Istoricul loviturilor strategice și necunoscutele din subteran

Evoluția capacităților nucleare iraniene a fost marcată de fluctuații majore cauzate de intervențiile externe. Înaintea conflictului de 12 zile din luna iunie, estimările indicau o fereastră de doar trei până la șase luni pentru construcția unei bombe. Ulterior, loviturile americane asupra complexelor de la Natanz, Fordow și Isfahan au reușit să împingă acest termen spre pragul de un an, distrugând facilități vitale de îmbogățire. Totuși, îngrijorarea comunității internaționale persistă din cauza celor 440 de kilograme de uraniu îmbogățit la 60% a căror locație exactă este necunoscută. Se suspectează că o mare parte din acest stoc este protejată în tuneluri subterane adânci, unde inspecțiile agențiilor ONU au fost suspendate, lăsând loc incertitudinilor privind numărul real de focoase ce ar putea fi produse.

Doctrina Trump și limitele forței militare

Oficialii de la Casa Albă, inclusiv președintele Trump și vicepreședintele JD Vance, au menținut o retorică neînduplecată, subliniind că Statele Unite nu blufează în privința dosarului nuclear iranian. Operațiunile succesive, precum Midnight Hammer sau Epic Fury , au vizat decimarea bazei industriale de apărare a Teheranului, însă analiștii avertizează că materialul nuclear rămâne în posesia Iranului, fiind adesea ascuns în situri unde munițiile convenționale nu pot penetra. Această limitare tehnică explică de ce, în ciuda superiorității aeriene, estimările privind capacitatea nucleară nu s-au modificat radical, accentul fiind pus recent mai mult pe eliminarea liderilor și a capacităților de producție militară generală decât pe depozitele de uraniu.

Factorul uman și incertitudinea tehnologică a Teheranului

Dincolo de distrugerea clădirilor și a utilajelor, o componentă esențială a strategiei de descurajare a fost reprezentată de impactul psihologic și tehnic cauzat de asasinarea cercetătorilor de elită iranieni. Experți precum David Albright subliniază că, deși cunoștințele teoretice nu pot fi eliminate prin bombardamente, expertiza practică și capacitatea de a asambla o bombă funcțională pot fi grav afectate prin eliminarea specialiștilor. În paralel, secretarul de stat Marco Rubio susține că degradarea sistemelor de apărare aeriană ale Iranului reduce riscul unei „curse” finale către înarmare, facilitând eventuale intervenții viitoare. Totuși, evaluarea precisă a potențialului nuclear rămâne o provocare majoră, situată la granița dintre informațiile culese de serviciile secrete și capacitatea Iranului de a-și conserva secretele în buncărele adânc îngropate.