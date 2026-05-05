Fabrică de procesare a cărnii de pui din Galați, închisă de Garda de Mediu. Au fost descoperite nereguli grave

O firmă din Galați care se ocupă cu procesarea cărnii de pasăre a fost închisă de inspectorii Gărzii de Mediu, după ce au fost descoperite nereguli grave în desfășurarea activității. În urma controalelor, autoritățile au aplicat două amenzi în valoare totală de 65.000 de lei și au dispus suspendarea activității până la remedierea problemelor constatate.

"În urma unui control efectuat de comisarii Gărzii Naţionale de Mediu - CJ Galaţi, la un operator economic din municipiul Galaţi, din domeniul procesării cărnii de pasăre, au fost identificate abateri importante de la legislaţia de mediu", anunţă Garda de Mediu Galaţi.

Comisarii precizează că au descoperit:

activitate desfăşurată fără autorizaţie de mediu, în condiţiile unui volum de producţie peste limita legală;

lipsa îndeplinirii obligaţiilor de raportare către Fondul pentru mediu;

neconformităţi privind gestionarea apelor uzate şi a evidenţelor de mediu.

S-a aplicat o amendă de 60.000 lei pentru încălcarea legislaţiei de mediu, o amendă de 5.000 lei pentru neîndeplinirea obligaţiilor către Fondul pentru mediu şi s-a dispus oprirea activităţii, până la obţinerea autorizaţiei de mediu.

"Operatorul are obligaţia să intre în legalitate, să obţină autorizaţia de mediu şi să respecte toate cerinţele privind protecţia mediului. Mesajul este simplu: nu există compromisuri când vine vorba de mediu şi sănătatea comunităţii", a mai transmis Garda de Mediu.