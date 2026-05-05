Accident grav în județul Mureș: șase răniți, unul în stare gravă, după ce un autoturism s-a răsturnat. Traficul este blocat

Sursă: Realitatea.net

Șase persoane au fost rănite într-un accident rutier produs în localitatea Budiul Mic, din județul Mureș, după ce un autoturism s-a răsturnat. Una dintre victime este în stare foarte gravă.

Traficul rutier în zonă a fost blocat, iar toate persoanele rănite au fost transportate la UPU SMURD Târgu Mureș pentru investigații și îngrijiri medicale. Potrivit ISU Mureș, la fața locului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului Târgu Mureș, cu o autospecială de stingere, trei ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă, precum și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Accident grav în județul Mureș

Echipajele au acționat pentru acordarea primului ajutor și evaluarea medicală a victimelor. Din primele informații, nu au existat persoane încarcerate. În urma evaluării medicale, o persoană a fost încadrată în cod roșu, iar alte cinci în cod galben. Toate cele șase victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri de specialitate. Circulația în zonă rămâne blocată, iar autoritățile continuă intervenția.