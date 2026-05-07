Ungaria a returnat numerarul și aurul confiscat băncii ucrainene Oschadbank. Anunțul Kievului
Vododimir Zelenski
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ungaria a restituit numerarul și aurul aparținând băncii ucrainene Oschadbank, confiscate de serviciile de securitate maghiare în luna martie. Kievul a salutat gestul ca pe un semn de normalizare a relațiilor bilaterale, marcate în ultima perioadă de tensiuni politice, în contextul schimbărilor de la nivelul guvernului de la Budapesta, transmite Reuters.
În timpul mandatului fostului premier Viktor Orban, Ungaria a reținut șapte ucraineni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani. Ucraina a calificat acțiunea drept o formă de „racket”.
Noul premier ales, Peter Magyar, urmează să depună jurământul sâmbătă, iar Kievul își exprimă speranța că acesta va adopta o abordare mai pragmatică în relațiile bilaterale.
Zelenski și diplomația ucraineană salută „gestul civilizat” al Budapestei
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că atât fondurile, cât și aurul au fost returnate integral Ucrainei, subliniind „abordarea constructivă și gestul civilizat” al Ungariei.
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a declarat pe X că „restituirea bunurilor furate trasează o linie clară între anarhia regimului Orban și abordarea constructivă a noului guvern”. El a adăugat că Ucraina vede acest pas ca pe un semn al dorinței Ungariei de a avansa în relațiile bilaterale „prin respect reciproc și pragmatism sănătos”.
