Ungaria a returnat numerarul și aurul confiscat băncii ucrainene Oschadbank. Anunțul Kievului

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ungaria a restituit numerarul și aurul aparținând băncii ucrainene Oschadbank, confiscate de serviciile de securitate maghiare în luna martie. Kievul a salutat gestul ca pe un semn de normalizare a relațiilor bilaterale, marcate în ultima perioadă de tensiuni politice, în contextul schimbărilor de la nivelul guvernului de la Budapesta, transmite Reuters.

În timpul mandatului fostului premier Viktor Orban, Ungaria a reținut șapte ucraineni care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani. Ucraina a calificat acțiunea drept o formă de „racket”.

Noul premier ales, Peter Magyar, urmează să depună jurământul sâmbătă, iar Kievul își exprimă speranța că acesta va adopta o abordare mai pragmatică în relațiile bilaterale.

Zelenski și diplomația ucraineană salută „gestul civilizat” al Budapestei

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că atât fondurile, cât și aurul au fost returnate integral Ucrainei, subliniind „abordarea constructivă și gestul civilizat” al Ungariei.

Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiha, a declarat pe X că „restituirea bunurilor furate trasează o linie clară între anarhia regimului Orban și abordarea constructivă a noului guvern”. El a adăugat că Ucraina vede acest pas ca pe un semn al dorinței Ungariei de a avansa în relațiile bilaterale „prin respect reciproc și pragmatism sănătos”.