Administrația Trump a desemnat reprezentantul SUA pentru Summitul B9 de la București. Cine este Thomas G. DiNanno

Administrația Trump a desemnat reprezentantul Statelor Unite la Summitul B9 de la București, programat pe data de 13 mai, la Palatul Cotroceni. Washingtonul va fi reprezentat de Thomas G. DiNanno, sub-secretar de stat pentru controlul armelor și securitate internațională în cadrul Departamentului de Stat al SUA.

Președintele României, Nicușor Dan, și omologul său polonez, Karol Nawrocki, vor coprezida Summitul București 9 (B9) și al Țărilor Nordice, eveniment cu tema „Delivering More for Transatlantic Security”, care se va desfășura pe data de 13 mai, la Palatul Cotroceni.

La reuniune au fost invitați secretarul general NATO, Mark Rutte, precum și reprezentanți ai Țărilor Nordice: Republica Finlanda, Regatul Danemarcei, Islanda, Regatul Suediei și Regatul Norvegiei.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda discuțiilor se află:

- Reconstrucția Ucrainei: România a propus utilizarea bazelor de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii ca noduri logistice pentru eforturile de reconstrucție și garanțiile de securitate post-conflict.

- Cooperarea cu SUA: Relația strategică a fost reafirmată recent prin participarea președintelui Nicușor Dan, în calitate de observator, la Consiliul pentru Pace inițiat de Donald Trump.

Formatul București 9, inițiat în 2015 de România și Polonia, reunește țările de pe Flancul estic al NATO: România, Republica Polonă, Republica Bulgaria, Ungaria, Republica Cehă, Republica Slovacă, Republica Estonia, Republica Lituania și Republica Letonia, și servește drept cadru de coordonare politică înainte de marile summituri NATO.