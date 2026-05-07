Fațada principală a Parlamentului va fi iluminată, joi, în culorile Clubului 'Steaua. Se împlinesc 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni

Fațada principală a Parlamentului va fi iluminată, joi, în culorile roșu și albastru, marcând astfel performanța excepțională obținută de echipa de fotbal Steaua București în urmă cu 40 de ani.

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat, luni, solicitarea în acest sens a Clubului Sportiv al Armatei 'Steaua'.



'În data de 7 mai 2026 se împlinesc 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către echipa de fotbal Steaua București. Această performanță istorică reprezintă un reper fundamental al excelenței sportive românești și un simbol al capacității României de a se afirma la cel mai înalt nivel internațional', se arată în document.



Fațada va fi iluminată în roșu și albastru între orele 20:00 și 23:00.