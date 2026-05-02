Incendiu devastator în Sibiu: trei case și două anexe au fost cuprinse de flăcări - VIDEO

2 mai 2026, 13:33
Incendiu în Sibiu. Sursa foto: Turnulsfatului.ro.

Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă în localitatea Șura Mică, Sibiu, unde mai multe clădiri au fost afectate de flăcări. Potrivit informațiilor transmise de ISU Sibiu, incendiul se manifestă violent, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, la trei imobile și două anexe gospodărești.

La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere, o autoscară, o autocisternă și un echipaj SMURD. Echipele de intervenție acționează pentru limitarea extinderii focului și pentru lichidarea incendiului. Din primele date, incendiul a izbucnit la o locuință și o anexă, însă s-a extins rapid la alte construcții din apropiere. Intervenția este în desfășurare, iar pompierii încearcă să țină situația sub control, pentru a preveni propagarea focului la alte imobile din zonă.

