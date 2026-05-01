Sălile de jocuri de noroc, scoase la marginea orașului: Consiliul Local Oradea a adoptat regulamentul care mută „păcănelele” pe centură

Sursă: Realitatea.net

Consiliul Local din Oradea a aprobat un regulament care schimbă modul în care vor funcționa sălile de jocuri de noroc în oraș. Decizia nu interzice aceste activități, dar le mută în afara zonelor de locuit, în spații comerciale aflate în special de-a lungul centurii.

Primarul Florin Birta a explicat clar direcția noii reguli:

„Scopul acestui regulament nu a fost interzicerea totală a sălilor de jocuri în Oradea, ci scoaterea acestora în afara zonelor de locuit”, a declarat primarul Florin Birta.

Mai exact, „păcănelele” nu vor mai putea funcționa în apropierea blocurilor sau în cartiere, ci doar în zone comerciale bine delimitate. Noua regulă stabilește 14 zone în care aceste activități vor fi permise. Toate sunt poziționate în jurul șoselei de centură, în zone cu trafic comercial.

Printre reperele importante se numără:

zona fostului sediu Tiger Amira, dinspre Sântandrei;

ieșirea spre Nojorid, în zona economică;

ERA Shopping Park;

Oradea Shopping City;

magazinul Metro de pe Calea Clujului.

Pe lângă aceste locații, sălile pot fi amplasate de o parte și de alta a centurii, dar cu respectarea unor reguli stricte. Regulamentul a devenit mai dur decât varianta inițială. În forma finală, a fost introdusă obligația ca aceste spații să fie la cel puțin 500 de metri de zonele de locuit.

Măsura a venit după discuții publice și după solicitările unor locuitori, care s-au arătat îngrijorați de impactul acestor săli asupra cartierelor. O altă schimbare importantă este legată de costuri. Pentru a funcționa, operatorii vor trebui să plătească o taxă anuală de 1.000 de lei pe metru pătrat. Asta înseamnă că, în practică, suma minimă ajunge la 50.000 de lei pe an pentru o sală. Inițial, taxa era propusă la jumătate, dar a fost dublată după consultările publice organizate de Primărie, conform presei locale.

Condiții stricte pentru funcționare

Pe lângă locație și taxe, regulamentul impune și alte reguli clare:

spațiul trebuie să aibă minimum 50 de metri pătrați;

nu poate depăși 10% din suprafața totală a clădirii;

în mall-uri, accesul trebuie să fie separat, direct din exterior.

În plus, autorizația este emisă anual și nu poate fi transferată de la un operator la altul.

Autoritățile locale vor avea un rol mai activ în control. Dacă apar reclamații legate de zgomot sau tulburarea liniștii, programul poate fi limitat între orele 08:00 și 22:00 sau chiar retras complet. Pentru nerespectarea regulilor, sancțiunile încep cu avertisment și pot ajunge la amenzi între 3.000 și 5.000 de lei.