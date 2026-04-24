Aeronava, configurată special pentru intervenții medicale, transportă doi pacienți cu arsuri pe ruta Otopeni - Charleroi (Belgia) și retur. Misiunea este realizată la solicitarea Departamentul pentru Situații de Urgență, în baza mecanismelor de cooperare existente.

Echipă medicală mixtă la bord

Pe durata zborului, pacienții sunt monitorizați de o echipă medicală formată din specialiști ai Spitalului Clinic de Urgență București Floreasca, alături de personal medical din cadrul Ministerului Apărării Naționale. Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre starea pacienților sau despre circumstanțele în care aceștia au suferit arsurile.