Ion Tuțulescu și Carol Terteci au investigat actualul lăcaș de cult cu hramul Buna Vestire , un monument istoric de interes național datând din secolul al XVIII-lea. Cercetările au fost realizate în cadrul unui proiect de consolidare și restaurare finanțat din fonduri europene, pornind de la o legendă locală care susține că biserica actuală ar fi fost ridicată pe ruinele unei construcții mult mai vechi, atribuite unui domnitor pe nume Mircea, conform Agerpres.

Ce au descoperit arheologii

În urma săpăturilor arheologice, specialiștii au descoperit nu doar urmele unei astfel de construcții, ci chiar vestigiile a două biserici străvechi, suprapuse în timp.

Actuala biserică a fost construită în anul 1747, în perioada în care episcop era Climent. Potrivit istoricilor, edificiul ar fi fost ridicat pe rămășițele unei biserici mai vechi, atribuite lui Mircea cel Bătrân, în timp ce alte surse plasează originea acesteia în timpul domniilor lui Mircea Ciobanul sau al lui Mircea voievod, fiul lui Mihnea cel Rău. Se consideră că acea construcție ar fi fost distrusă în perioada conflictului austro-turc din 1716–1718, însă documentele istorice nu oferă suficiente repere pentru a stabili cu exactitate etapele cronologice.

Cercetările recente indică existența a încă două faze constructive anterioare în interiorul actualului locaș. Prima biserică, de dimensiuni reduse, a fost identificată exclusiv prin fundații realizate preponderent din piatră. A doua fază constructivă se suprapune peste aceasta și combină piatra cu cărămida în structura fundațiilor. Monumentul păstrează și o porțiune de elevație de până la aproximativ 40 de centimetri, pe care se pot observa două sau chiar trei straturi de pictură murală.

Pe baza acestor descoperiri, arheologii au apreciat că una dintre biserici datează din secolul al XIV-lea, contemporană cu perioada ridicării Mănăstirea Cozia, iar cealaltă din secolul al XVI-lea. Datarea exactă urmează să fie stabilită în urma analizelor de laborator ale probelor de mortar recoltate.

Ce susțin specialiștii

„Cele mai multe artefacte descoperite provin din faza a doua, din secolul al XVI-lea, precum și din biserica actuală, datată în secolul al XVIII-lea. Zidurile primei construcții se află la o adâncime de aproximativ 2,5–3 metri, iar din motive de siguranță nu am săpat mai jos, zona fiind instabilă. Practic, am surprins doar fundațiile, unde am identificat altarul, catapeteasma și, cel mai probabil, pronaosul primei biserici, care avea o lungime de circa 7–8 metri. Încă din etapa de pregătire a proiectului știam, pe baza legendei, că ar putea exista două biserici, dintre care una atribuită lui Mircea cel Bătrân. Descoperirile noastre par să confirme această tradiție, iar prima biserică aparține, cel mai probabil, epocii acestui domnitor”, a precizat arheologul vâlcean, scrie sursa precizata.

