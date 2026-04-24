Berbec

Dacă ai participa azi la un concurs de creativitate, cu siguranță l-ai câștiga. Și unde nu izbândești prin inspirație, cu siguranță o faci prin ambiție. Nu mereu poți să faci tot ce vrei; trebuie să mai ții cont și de relațiile cu ceilalți, de impactul acțiunilor tale asupra comunității. Intri într-o etapă în care vei fi interesat să faci schimb de impresii, deschis să asculți și alte păreri, poate să ieși mai mult în lume.

Taur

Pe cât ești de hotărât să rezolvi situațiile familiale, pe atât de multe tensiuni ai de gestionat în viața profesională. Practic, e nevoie de un efort dublu ca să le gestionezi pe ambele. Nu ar strica un pic mai multă apreciere din partea celorlalți, având în vedere străduințele tale, dar te-ar ajuta să nu ai așteptări prea mari. Venus îți pregătește surprize plăcute în zona finanțelor, mai ales dacă și tu ești dispus să apelezi la soluții ingenioase.

Gemeni

Cu siguranță poți să convingi pe oricine de orice. Important e să rămâi deschis și la alte puncte de vedere. Când te fixezi doar pe o anumită perspectivă și încerci să o impui și asupra altora, nimeni nu are de câștigat din asta. Vei fi în elementul tău în următoarea lună, având în vedere că Venus îți tranzitează semnul: magnetic, plin de viață, curios și dornic să explorezi lumea.

Rac

Dacă ai de ales, axează-te pe investițiile strategice, bine gândite, nu pe ceva care îți stârnește entuziasmul pe moment. Folosește eventualele tensiuni ca să vezi cum poți renunța la anumite atașamente și cum să devii independent financiar. Urmează o perioadă în care poți reflecta la relațiile tale, doar să nu te suprasoliciți cu scenariile; observă doar unde se tulbură echilibrul și cum poți integra și perspectiva celorlalți.

Leu

Compromisurile nu sunt stilul tău. Totuși, va trebui să lași deoparte dorința de a fi apreciat în relații în favoarea propriei validări. Reevaluezi parteneriatele prin prisma nevoii de a deține controlul. Prezența lui Venus în Gemeni va fi benefică pentru tine în săptămânile ce vin, dacă ai relații cu străinătatea, te implici în proiecte comunitare, faci planuri pe termen lung cu prietenii. Fii deschis oportunităților de socializare!

Fecioară

Nu poți ține totul sub control, mai ales ceea ce simți. Dar ce poți ține sub control este stilul de viață, rutina, starea de sănătate. Poate e momentul să te eliberezi de anumite obiceiuri nocive și să te odihnești mai mult. Venus în Gemeni te așteaptă cu ocazii de a evolua profesional, șanse să-ți îmbunătățești imaginea publică, să ți se recunoască eforturile.

Balanță

Lasă măștile acasă azi, chiar dacă pare tentant să joci roluri care te prind. Ceilalți au nevoie de prezența ta autentică. În loc să creezi o dramă că nu ai fost desemnată regina balului, lucrează mai bine la proiectul acela nonconformist care îi va lăsa pe toți cu gura căscată. Venus în Gemeni îți va arăta cum să privești viața din mai multe unghiuri, să te deschizi posibilităților de evoluție pe toate planurile.

Scorpion

Poate chiar există o cale prin care poți să fii și pe scenă, și acasă. Nu la propriu, mai degrabă la figurat. Adică să echilibrezi nevoia de a-ți urma drumul profesional, dar să lucrezi în același timp și la reorganizarea vieții personale. Nu e nevoie de mai mult efort sau timp de investit, ci de curaj să renunți la ce te ține pe loc. Venus în Gemeni va deschide calea pentru negocieri legate de resurse comune, câștiguri prin afilieri, moșteniri, dar și relații secrete.

Săgetător

Te-ai putea simți azi curios să explorezi subiecte noi, să-ți exteriorizezi credințele; poate chiar te gândești la o călătorie exotică. Venus în Gemeni te va ajuta să nu te mai agăți de un singur adevăr, să fii mai dispus să asculți și să integrezi alte convingeri. La finalul tranzitului venusian vei fi cultivat relații bazate pe interese comune, pe aceeași nevoie de stimulare intelectuală.

Capricorn

Ești cu gândul la chestiuni financiare serioase ori poate la investiții comune, materiale sau emoționale. Începi să apreciezi altfel ce ai, să te preocupi mai mult de obținerea unui statut independent. Tranzitul lui Venus în Gemeni este perfect pentru a-ți îmbunătăți stilul de viață, a readuce buna dispoziție în activitățile de rutină, poate chiar pentru a fi mai creativ și amuzant la locul de muncă.

Vărsător

Poate ceri mai multă atenție decât ceilalți sunt dispuși să ofere. Chiar dacă e așa, e important să nu încerci să controlezi dinamica și nici să creezi vreo dramă. Din fericire, cu Venus în Gemeni, urmează o perioadă în care îți revine pofta de viață, se trezește spiritul ludic și dorința de a comunica, experimenta, crea.

Pești

Chiar dacă ești absorbit de organizarea priorităților sau de gestionarea situațiilor la locul de muncă, nu ignora nevoia de odihnă, meditație, introspecție. Atmosfera în viața privată se schimbă odată cu intrarea lui Venus în Gemeni. Comunicarea cu familia poate fi mai plăcută, căminul mai primitor, iar nevoia ta de a-ți îmbunătăți sau înfrumuseța viața va fi și ea prezentă.

