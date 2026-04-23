Miliarde din investiții și resurse naturale

Publicația l-a clasat pe Alexei Mordashov, directorul general al firmei de investiții Severgroup, drept cel mai bogat miliardar din Rusia, cu o avere de 37 de miliarde de dolari, cu 8,4 miliarde de dolari mai mult decât averea sa raportată în clasamentul de anul trecut.

Vladimir Potanin, directorul Interros și al companiei lider în domeniul nichelului, Norilsk Nickel, cu o avere de 29,7 miliarde de dolari, este clasat de Forbes ca a doua cea mai bogată persoană din Rusia.

Fostul șef al Lukoil, Vagit Alekperov, ocupă locul trei, cu o avere de 29,5 miliarde de dolari.

Cu toate acestea, miliardarii ruși sunt mult în urma liderilor marilor companii de tehnologie americane.

Elon Musk se află în fruntea listei Forbes a celor mai bogați oameni din lume, cu o avere de 839 de miliarde de dolari.