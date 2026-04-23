Diagnostic sever după o infecție oculară rară

Tânăra, identificată drept Grace Jamison, a fost diagnosticată cu keratită cu Acanthamoeba, o afecțiune cauzată de microorganisme care pot afecta corneea ochiului.

Această infecție este provocată de paraziți microscopici prezenți în apă contaminată și poate duce la complicații severe, inclusiv pierderea parțială a vederii.

Cum s-a produs infectarea

Potrivit mărturiei tinerei, infecția ar fi apărut în perioada în care locuia în Republica Dominicană. Aceasta a făcut duș purtând lentile de contact, iar apa ar fi fost contaminată.

Specialiștii avertizează că lentilele de contact nu trebuie expuse la apă, fie că este vorba despre duș, piscină sau apă de la robinet, deoarece acestea pot facilita pătrunderea microorganismelor în ochi.

Tratament de lungă durată și complicații

După revenirea în SUA, tânăra a început un tratament complex, însă medicii i-au transmis că recuperarea este dificilă și de durată. Terapia poate ajunge până la un an și presupune tratamente suplimentare pentru a reduce efectele leziunilor produse asupra ochilor.

În prezent, Grace se confruntă cu dureri persistente și probleme de vedere, cauzate de deteriorarea corneei.

Când devin lentilele de contact periculoase

Deși sunt utilizate de milioane de oameni, lentilele de contact pot deveni un risc major dacă nu sunt respectate regulile de igienă:

contactul cu apa poate favoriza infecțiile

manipularea necorespunzătoare crește riscul de contaminare

purtarea prelungită fără curățare adecvată poate afecta ochii

Medicii recomandă evitarea oricărui contact al lentilelor cu apă și respectarea strictă a instrucțiunilor de utilizare.

O simplă neatenție poate avea consecințe grave asupra sănătății ochilor, iar prevenția rămâne cea mai importantă măsură de protecție.