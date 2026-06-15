Zelenski propune o întâlnire cu Putin la G7 pentru discuții privind încheierea războiului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 16:22

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că s-a oferit să se întâlnească cu Vladimir Putin în timpul summitului G7 din Franța. Liderul de la Kiev spune că o astfel de discuție ar putea fi o ocazie pentru negocieri privind oprirea războiului.

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