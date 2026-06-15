Zelenski propune o întâlnire cu Putin la G7 pentru discuții privind încheierea războiului

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că s-a oferit să se întâlnească cu Vladimir Putin în timpul summitului G7 din Franța. Liderul de la Kiev spune că o astfel de discuție ar putea fi o ocazie pentru negocieri privind oprirea războiului.
Zelenski a afirmat însă că Rusia nu pare pregătită să discute. Declarațiile au fost făcute la mănăstirea Lavra Pecerska din Kiev, avariată în urma unui atac nocturn al Rusiei.
Zelenski spune că este gata să se întâlnească cu Putin la G7
Volodimir Zelenski a spus că a transmis disponibilitatea Ucrainei pentru o întâlnire cu Vladimir Putin în timpul summitului G7. Reuniunea începe luni seară, la Evian-les-Bains, în Franța.
„Am transmis mesajul că suntem gata să ne întâlnim cu Putin în timpul G7, deoarece Trump este acolo şi Macron este acolo, deci europenii plus America. Aceasta este o ocazie bună, cred, foarte bună de a ne întâlni cu toţii”, a declarat Zelenski reporterilor, vorbind în engleză.
Președintele ucrainean a mai spus că Statele Unite ar fi fost de acord să îl invite pe Vladimir Putin la reuniune.
Zelenski afirmă că Rusia nu este pregătită să discute
Liderul de la Kiev susține că Ucraina a transmis propunerea atât partenerilor americani, cât și președintelui francez Emmanuel Macron. Potrivit unui oficial ucrainean, invitația a fost transmisă și direct părții ruse, însă Kievul nu a primit un răspuns clar.
„Europa şi Statele Unite au fost de acord, iar Rusia a demonstrat din nou că... nu este pregătită să discute”, a spus el.
Biroul lui Emmanuel Macron nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.
Putin a spus anterior că nu vede motivul unei întâlniri
Zelenski i-a adresat lui Vladimir Putin, la începutul lunii, o scrisoare deschisă în care s-a oferit să participe la discuții față în față. Liderul ucrainean a sugerat atunci că războiul pune presiune tot mai mare pe economia Rusiei.
Vladimir Putin a răspuns public că nu vede niciun motiv pentru o astfel de întâlnire. El a mai susținut că atacurile ucrainene cu drone de lungă distanță nu reprezintă o amenințare economică pentru Rusia.
Cel puțin 11 oameni au murit în atacurile asupra Kievului și Harkovului
Cel puțin 11 persoane au fost ucise în atacul rus lansat în timpul nopții asupra Kievului și a orașului Harkov, din nord-estul Ucrainei.
Zelenski l-a acuzat pe Vladimir Putin că a acționat „cinic”, spunând că atacul a avut loc la doar câteva ore după ce liderul rus vorbise la telefon cu președintele SUA, Donald Trump.
Ucraina cere mai multe sisteme de apărare aeriană
Volodimir Zelenski a declarat că una dintre prioritățile sale la summitul G7 este obținerea mai multor sisteme de apărare aeriană. Ucraina are nevoie de aceste sisteme pentru a se apăra de atacurile rusești.
„Vom avea întâlniri cu europenii şi, de asemenea, cu preşedintele Trump; vom discuta cu el despre cum să-l determinăm pe Putin să oprească acest război”, a spus liderul ucrainean.
Summitul G7 are loc într-un moment în care atacurile asupra Ucrainei continuă, iar presiunea diplomatică asupra Rusiei rămâne una dintre temele centrale ale discuțiilor internaționale.