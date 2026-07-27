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Politica· 2 min citire
România expulzează un angajat al Ambasadei Rusiei după doborârea mai multor drone
România expulzează un angajat al Ambasadei Rusiei
Publicat27 iul. 2026, 15:51
Actualizat27 iul. 2026, 16:04
SursăRealitatea PLUS
România a decis expulzarea unui angajat al Ambasadei Federației Ruse, în contextul incidentelor recente în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian național. Măsura a fost anunțată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după convocarea ambasadorului Rusiei la sediul instituției, relatează Realitatea PLUS.
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