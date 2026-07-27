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Politica· 2 min citire

România expulzează un angajat al Ambasadei Rusiei după doborârea mai multor drone

România expulzează un angajat al Ambasadei Rusiei

România expulzează un angajat al Ambasadei Rusiei

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 15:51
Actualizat27 iul. 2026, 16:04
SursăRealitatea PLUS

România a decis expulzarea unui angajat al Ambasadei Federației Ruse, în contextul incidentelor recente în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian național. Măsura a fost anunțată de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), după convocarea ambasadorului Rusiei la sediul instituției, relatează Realitatea PLUS.

Potrivit comunicatului oficial, diplomatul rus a fost declarat persona non grata și este obligat să părăsească teritoriul României în termen de cinci zile.

Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul de Externe

Convocarea ambasadorului rus a avut loc la scurt timp după incidentele provocate de dronele folosite de armata rusă în atacurile asupra Ucrainei. Întâlnirea a durat aproximativ 40 de minute, perioadă în care reprezentantului Federației Ruse i-a fost transmis protestul ferm al autorităților române.

Oficialii MAE au subliniat că este inadmisibil ca acțiunile militare ale Rusiei să pună în pericol spațiul aerian al României, stat membru al NATO. Totodată, ambasadorul a fost informat despre decizia de expulzare a unui membru al personalului Ambasadei Rusiei.

Fragmente din drona doborâtă, prezentate ambasadorului

În cadrul discuțiilor, autoritățile române i-au prezentat ambasadorului fragmente din drona doborâtă de aviația militară română în județul Buzău.

În urma analizelor efectuate, specialiștii au stabilit că aparatul de zbor era o dronă de tip Shahed, model utilizat frecvent de armata rusă în atacurile lansate asupra infrastructurii din Ucraina.

Expulzarea diplomatului rus reprezintă prima reacție oficială a României după incidentele recente și marchează o poziție fermă față de încălcarea spațiului aerian național.

Autoritățile de la București au transmis că securitatea teritoriului României și protejarea granițelor unui stat membru NATO reprezintă priorități, iar orice acțiune care pune în pericol siguranța cetățenilor va primi un răspuns pe măsură.

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