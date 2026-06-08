Scenariul discutat după o eventuală respingere a lui Tomac. Dominic Fritz: „Dacă guvernul Tomac nu trece, vom avea tot un tehnocrat!”
Dominic Fritz
Dominic Fritz a declarat că, în cazul în care Guvernul condus de Eugen Tomac nu va trece de votul Parlamentului, președintele Nicușor Dan ar urma să vină cu o nouă propunere, însă tot cu varianta unui premier tehnocrat.
Declarațiile vin după ce liderii USR s-au întâlnit cu premierul desemnat. Dominic Fritz a precizat că informația vine chiar din partea lui Eugen Tomac. De asemenea, liderul USR a declarat că partidul său nu va face majoritate cu PSD sau AUR.
Declarațiile făcute de Dominic Fritz
Reporter: În această discuție, Eugen Tomac v-a transmis c[ în cazul în care nu va obține susținerea partidelor, președintele Nicușor Dan va propune la a doua rundă de consultări tot un premier tehnocrat?
Dominic Fritz: Așa am înțeles...că ăsta este planul dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere va fi tot un tehnocrat.
Așa am înțeles eu, cel puțin.
Eu sunt sigur că USR va rămâne consecvent în deciziile luate și cu valorile pe baza cărora facem politică...poate se schimbă ceva în realitatea la care ne raportăm. Momentan, vedem că aveam în realitate această majoritate PSD - AUR și cu siguranță nu vom putea gira un guvern care este un paravan pentru ca PSD să continue să pună frână la reformele necesare pentru România.
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